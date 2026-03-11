Darán subsidios del 50% en Metrolínea en Bucaramanga: así se puede acceder al beneficio

Usuarios del SITME podrán acceder a un subsidio en el pasaje, dirigido a poblaciones de estratos 1, 2 y 3. Foto: SITME- Sitio Web o

El sistema de transporte masivo Metrolínea abrió el proceso de inscripción para acceder a un subsidio que cubre el 50% del valor del pasaje en Bucaramanga, que se podrá usar para dos pasajes diarios de lunes a viernes.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metropolitano (SITME), el subsidio permitirá a los beneficiarios pagar COP 1.400 por trayecto, teniendo en cuenta que la tarifa actual del pasaje es de COP 2.800.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El programa está dirigido a poblaciones priorizadas del municipio, especialmente a habitantes de los estratos 1, 2 y 3, y que sean estudiantes de colegios públicos y privados, instituciones técnicas, tecnológicas y universidades; adultos mayores de 62 años; personas con discapacidad certificada; así como ciudadanos vinculados a procesos de formación deportiva, artística o cultural.

Así puede realizar la inscripción

Los ciudadanos interesados en acceder al subsidio deberán realizar el registro a través del portal oficial de la Alcaldía, a través del siguiente enlace, donde deberán diligenciar un formulario y adjuntar los documentos que acrediten su condición como beneficiario.

En los requisitos generales se encuentra la presentación del documento de identidad y la copia de clasificación del Sisbén del municipio de Bucaramanga. En caso de no contar con este registro, los solicitantes deberán anexar certificado de residencia expedido por la Alcaldía y un servicio de servicio público correspondiente a estrados 1, 2 o 3.

Dependiendo del grupo poblacional, también se podrán solicitar requisitos adicionales como certificado de estudio vigente, certificado de discapacidad expedido por la Secretaría de Salud o constancia de participación en procesos de formación deportiva o artística.

Quienes prefieran realizar el trámite presencialmente también pueden acudir a las oficinas de Metrolínea ubicadas en la estación Provenza Occidental de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Una vez radicada la solicitud, la entidad informará al solicitante si el subsidio fue aprobado o no en un plazo aproximado de 15 días hábiles.

Una estrategia para facilitar la movilidad

Desde el sistema de transporte SITME indicaron que “este programa busca incentivar el uso del transporte público y facilitar la movilidad de poblaciones que dependen del sistema para estudiar, trabajar o acceder a servicios. Así como reducir las barreras económicas para el acceso al transporte público, especialmente para quienes dependen del sistema en su vida diaria”.

El beneficio, además, deberá renovarse periódicamente para verificar que los usuarios continúan cumpliendo los requisitos establecidos para acceder al subsidio.