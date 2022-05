Gloria Estrada regresó al Concejo de Cartagena y denunció amenazas

La concejal Gloria Estrada fue capturada el pasado viernes 14 de enero luego de que la Policía encontró un kilo de cocaína en el vehículo en el que se movilizaba. Foto: Concejo de Cartagena

Con una oración y un acto precedido por pastores cristiano, la concejal de Cartagena Gloria Estrada (partido Liberal) regresó este martes 24 de mayo al cabildo para retomar la presidencia, luego de que se conociera que su partido le devolvería la voz y el voto, que le quitaron por una sanción como consecuencia de su captura.

La concejal, quien fue arrestada el pasado 14 de enero luego de que la Policía encontró un kilo de cocaína en el carro que se movilizaban, quedó en libertad la semana pasada después de que un juez aceptó las pruebas presentadas por la defensa, que le dan un giro a la historia y corroborarían que todo se trató de un complot político en el que le habrían implantado la droga.

“En este día que regreso, extiendo mi agradecimiento a los miles de cartageneros que han luchado sin descanso para que la verdad resplandezca”, dijo Estrada como antesala al discurso que dio a su regreso al cabildo, en el que además se refirió a los cinco meses que lleva el proceso judicial.

“Esa pesadilla que viví, antes que acabar conmigo, me fortaleció. Me dio la oportunidad de conocerme más como persona, me hizo más fuerte y me dejó conocer el significado de la amistad. Ver a Martín, mi compañero de vida, tras unas rejas no fue fácil (...). Aunque aún falta, no temerá mi corazón, por Jehová va adelante de mí”.

Sumado a esto, la concejal Estrada señaló a diferentes medios de comunicación que ha recibido amenazas en el avance del proceso judicial, por lo que hará denuncias ante la Fiscalía y solicitará seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Mientras escuchaba la audiencia, me llegaron unos mensajes amenazantes al celular. Yo temo por mi vida, y si fueron capaces de lo que paso, no sé de qué más son capaces”, dijo a Caracol Radio.

“Mejor que estén en su estuché, por fuera corren peligro, hay muchos intereses por medio, feria de billetes para quedar sanos, el muerto no habla, te la dejo ahí”, indica uno de los mensajes.

Estrada fue capturada en el barrio Manga de Cartagena, el pasado 14 de enero, luego de que en un retén de la Policía, los uniformados encontraron un kilo de cocaína en la silla trasera del vehículo, en el que se movilizaba con su novio Martín Barreto y el productor musical Avelino Villamizar.

Por este hecho, la Fiscalía le imputó a las tres personas el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que a Barreto se le acusó además por porte ilegal o tráfico de armas de fuego o municiones, ya que en el momento de la captura tenía un arma con un salvoconducto sin vigencia.

La defensa de las tres personas presentó ante el juez 14 entrevistas y pruebas que corroborarían como tres políticos de la región habrían pagado $40 millones a policías, por implantar la cocaína en el vehículo en el que iba la cabildante, que tendría como motivación la suspensión de un alcalde local que Gloria Estrada promovió desde el Concejo.

Estrada Benavides es administradora de empresas de sede de la Universidad Libre. Entre 2012 y 2019 fue edilesa de la localidad 3 de Cartagena y en 2020 se posesionó como concejal por el partido Liberal, tras obtener la mayor votación dentro de su bancada (7.423 sufragios), mientras que el pasado 7 de octubre fue elegida como presidenta del cabildo para este año.