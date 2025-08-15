Hallaron muerto y con signos de tortura a pescador desaparecido en Barú, Cartagena

Imagen de referencia. Víctor Alberto González Villa, de 40 años, era de Caño del Loro, de la isla de Tierra Bomba en Cartagena. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Víctor Alberto González Villa, de 40 años, fue encontrado sin vida flotando en el mar con aparentes signos de violencia frente a la isla de Barú, el jueves 14 de agosto. Lo reportaron como desaparecido desde el lunes 11 de agosto, en el Caño de Loro, en la isla de Tierrabomba de Cartagena.

El personal de Guardacostas de la Armada Nacional rescató el cuerpo del pescador y lo trasladó a Cartagena a la morgue de Medicina Legal.

Según los primeros reportes, el hombre había salido a pescar el lunes con un compañero identificado como Germán. Según medios locales, sus familiares se comunicaron con ellos por última vez a las 7:00 p.m. Esperaban su regreso entre las 10:00 y 11:00 p.m. como acostumbraban a hacerlo.

El compañero Germán apareció el martes contando que unos hombres lo habían atacado y golpeado con la empuñadura de un arma, le cubrieron la cabeza con una bolsa y lo lanzaron al mar. Posteriormente, colegas lo habrían auxiliado en Barú, salvándole la vida.

Las autoridades aún no han dado un comunicado oficial, ni están claras las causas de la muerte de González. Familiares y amigos piden una investigación en la que se esclarezca la muerte del pescador y exigen justicia.