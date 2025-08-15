Avioneta cayó en un parque de Medellín: hay dos heridos

La avioneta accidentada había salido desde Tolú, Sucre, con destino al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Foto: Dagrd Medellín

Una avioneta cayó en un parque del sector Laureles-Estadio, comuna 11, en la tarde del viernes 15 de agosto. La aeronave salió desde Tolú, Sucre, con destino al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica, según el informe del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd). En el momento del accidente no se encontraban transeúntes en la zona, por lo que, afortunadamente, no hay más personas heridas.

El hombre y la mujer, ambos de 55 años, que iban en la avioneta presentaron lesiones en la cabeza y el pecho, y otros traumas en sus rostros, al parecer ninguno de gravedad.

“Al lugar se desplazaron tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, quienes atendieron la emergencia de manera oportuna. No se presentó incendio en el sitio y las autoridades competentes se encuentran investigando las causas del accidente”, mencionó el Dagrd en un comunicado.

Los datos técnicos de la aeronave especificaron que se trataba de un modelo monomotor, que era utilizada para vuelos privados. La tripulación reportó fallas mecánicas pero no alcanzó a llegar al aeropuerto, según el reporte.

Al parecer, antes de que atendieran a los lesionados, personas inescrupulosas habrían robado algunas pertenencias de los afectados. “Que triste lo que pasó con la avioneta, ya que vivo muy cerca del lugar de los hechos y he transitado toda mi vida por ahí. Ese parque es un sector maluco... fue triste ver que personas que sufrieron un accidente sean robadas y la misma comunidad no diga nada por miedo”, relató un habitante del sector a El Colombiano.