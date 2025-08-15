Apareció mujer que abandonó a bebé recién nacida en un basurero en Montería

Imagen de referencia. La bebé está recibiendo atención médica de un equipo especializado y se encuentra estable. Foto: Pixabay

Una bebé con dos días de nacida fue abandonada en un basurero en el barrio El Edén de Montería el pasado jueves 14 de agosto. Las autoridades estaban buscando a la persona responsable, quien apareció diciendo que habría sufrido una crisis de estrés.

Un hombre, identificado como Joel Agames, caminaba por la zona con su padre cuando escuchó el llanto de la bebé. Llamó a la Policía para pedir ayuda y la niña fue rescatada y trasladada para recibir atención médica.

“Al llegar al sitio indicado, revisan de forma rápida que el recién nacido tuviera signos vitales y simultáneamente coordinan una ambulancia, trasladándola de forma eficaz al hospital San Jerónimo de Montería. Pasados minutos de valoración por los galenos, arrojan un parte favorable, indicando que la menor se encuentra estable y fuera de peligro”, informaron desde la Policía Metropolitana de Montería.

También, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, rechazó el hecho a través de su cuenta de X: “es profundamente doloroso y decepcionante que en nuestra ciudad ocurra algo así: un bebé de apenas 2 días de nacido fue encontrado abandonado cerca de un contenedor de basura, en inmediaciones de la glorieta de la calle 29. Hoy está fuera de peligro y recibiendo atención médica en el hospital San Jerónimo, gracias a la rápida activación de los protocolos de protección”.

Por su parte, el viernes 15 de agosto, confirmaron que la madre de la bebé se presentó ante las autoridades y aseguró que actuó bajo un estado de estrés emocional. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) realizó la verificación de derechos y abrió un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, para garantizar su protección integral. “La recién nacida permanecerá bajo la protección del Bienestar Familiar hasta que, tras la prueba de ADN, se compruebe que la mujer que se acercó a la Defensoría de Familia y que afirma ser su madre, sea quien dice ser”, explicó en un comunicado la entidad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía investigan el caso para establecer la posible responsabilidad de la mujer frente al abandono de la recién nacida.

“Rechazamos con absoluta firmeza cualquier acto que ponga en riesgo la vida de un niño.... Proteger a nuestros niños es un deber de todos, y en esta administración es una prioridad absoluta”, agregó el alcalde.