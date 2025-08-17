Hallaron sin vida a turista italiano en hostal de Getsemaní, en Cartagena

Imagen de referencia. Las causas de la muerte del italiano permanece en investigación. Foto: Cortesía Civitatis

Celik Mehmet, ciudadano italiano de 37 años, fue encontrado sin vida en un hostal en el barrio Getsemaní, en Cartagena, en la tarde del sábado 16 de agosto.

Según el reporte preliminar, personal del servicio descubrió que el hombre estaba muerto y el administrador del lugar notificó a las autoridades que iniciaron las inspecciones correspondientes.

El cuerpo del hombre no presentaba signos de violencia y fue trasladado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a Medicina legal para establecer las causas de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el hombre se encontraba acompañado en la ciudad ni las hipótesis de lo que pudo ocurrirle al extranjero.

En lo que va del año, se han registrado cinco muertes de extranjeros en hoteles o apartamentos de turismo en la ciudad, tres de ellas en Getsemaní, aún en circunstancias bajo investigación.

Un hecho similar se presentó en junio en el que encontraron a un estadounidense de 40 años en un hotel del mismo sector. Las autoridades tampoco reportaron signos de violencia en el cuerpo y hallaron sustancias alucinógenas en la habitación.