Colombia
Más Regiones

Hombres armados mataron a un hombre durante su traslado en ambulancia en Nariño

El hombre había resultado herido horas antes en un ataque en el municipio de Ricaurte.

Redacción Colombia
17 de agosto de 2025 - 02:49 a. m.
Imagen de referencia. El conductor y el auxiliar que acompañaban a la víctima resultaron ilesos.
Foto: Policía
Hombres armados detuvieron una ambulancia que se dirigía a Pasto, Nariño, y asesinaron al paciente que trasladaban en la noche del viernes 15 de agosto. La víctima fue identificada como Neider Nastacuas y hacía parte de la comunidad indígena Awá.

El hombre resultó herido en un ataque previo en el que murió un taxista. Los dos hombres llegaron a un asadero de pollos en el centro de Ricaurte y hombres armados les dispararon repetidas veces, según testigos.

Ambos fueron trasladados al hospital local pero el taxista llegó sin signos vitales, mientras que Nastacuas recibió la atención médica. Pero el médico solicitó el traslado a un centro de mayor complejidad en Pasto debido a la gravedad de las heridas.

En el traslado en ambulancia, hombres armados obligaron al conductor a detener el vehículo y Nastacuas recibió varios disparos que le provocaron la muerte. El conductor y el auxiliar no resultaron heridos.

Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, aseguró que están investigando para esclarecer los hechos. Además, mencionó que el alcalde de Ricaurte tuvo que salir del municipio tras recibir amenazas de muerte.

Por su parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, condenó el asesinato y pidió al Estado a garantizar la vida e integridad de las personas en toda la región del piedemonte costero de Nariño.

“Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Recordamos que el DIH prohíbe ataques a la población civil y a quienes no participan en hostilidades; también prohíbe ataques a la Misión Médica”, agregaron.

Por Redacción Colombia

