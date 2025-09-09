Liberaron a joven líder indígena secuestrado en Anorí

Jhonatan Ochoa Chigama volvió sano y salvo a su comunidad. Foto: Archivo Particular

Se confirmó la liberación del joven indígena Jhonatan Ochoa Chigama, quien fue secuestrado en su vivienda, en zona rural de Anorí, por presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Del caso, las autoridades locales señalaron que se registró en el sector de Los Guamos, en la vereda Tenche Abajo, que se encuentra a más de seis horas del casco urbano de Anorí. Allí los sujetos armados obligaron a Ochoa a irse con ellos.

Tras registrarse el secuestro se realizó un consejo de seguridad en el municipio, debido a que la zona en que se presentó el plagio cuenta con fuerza pública. Finalmente el mismo alcalde, Gustavo Silva, confirmó la liberación del joven.

“Recibimos la confirmación por parte de personas de la zona de que ya había sido liberado y que había regresado a su casa sano y salvo. Todo salió muy bien, gracias a Dios. Las informaciones son muy vagas porque están bastante retirados. Son 6 o 7 horas de la cabecera municipal. Pero sí, ya tenemos confirmación de que ya están en su hogar”, dijo el mandatario.

Aunque no se conocen mayores detalles del hecho, si se conoció que llegó a la vereda Tenche Abajo del corregimiento Liberia. José Lesmes, director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, indicó a Blu Radio que al parecer el joven indígena habría sido retenido por los delincuentes para obligarlo a servirles de guía hasta un punto al que se dirigían.

“La misma información que nos suministraron las comunidades de que, al parecer, integrantes del Clan del Golfo le dijeron, venga, que usted conoce, llévenos para poder llegar a equis punto. Y eso fue lo único que sabíamos”, agregó el funcionario.