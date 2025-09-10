Rociaron gasolina y prendieron fuego a habitante de calle en Medellín

Imagen de referencia. La mujer fue auxiliada por la comunidad y la Cruz Roja.

En el barrio Trinidad, en la comuna de Belén, en Medellín, se registró una grave agresión contra una habitante de calle a la que un hombre de 65 años le habría arrojado gasolina y luego le prendió fuego. El sujeto fue capturado, mientras que la mujer permanece en un centro asistencial con graves heridas.

El ataque se registró en una canalización de la zona, en la que la mujer de 25 años se encontraba acostada. Para intentar apagar el fuego, ella se lanzó a la quebrada La Guayabala, de donde habitantes de la zona la sacaron poco después.

Según testigos, el hombre, que llevaba una camiseta color vinotinto y un jean azul, atacó a la mujer y luego se fue del lugar. Estos detalles fueron claves para dar con el paradero del sujeto.

“Con las características del agresor, los profesionales de Policía ubicaron y capturaron al victimario cerca al barrio Trinidad. Esta persona fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y se encuentra a la espera de las audiencias preliminares”, dijo el coronel Salomón Bello, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

La mujer fue trasladada inicialmente a la Cruz Roja, desde donde la remitieron al hospital San Vicente Fundación. Allí permanece en una UCI del pabellón de quemados, debido a que presenta lesiones de segundo y tercer grado en el 90 % del cuerpo.

Según añadió Bello, el presunto agresor fue capturado a unas cuadras de donde se registró el hecho y fue puesto a disposición de la Fiscalía, que lo imputó por el delito de tentativa de homicidio.

Primeras versiones indican que el sujeto pretendía atacar a otra habitante de calle que habría ocasionado afectaciones en su jardín y que por lo general se encontraba en el cambuche donde estaba la mujer que fue quemada.