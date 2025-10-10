Elecciones atípicas en Bucaramanga serán el 14 de diciembre, ¿qué viene?

El gobernador Juvenal Díaz señaló que le preocupa la participación en las elecciones debido a que se realizan en plenas celebraciones decembrinas. Foto: Gobernación de Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que ya se expidió el decreto a través del cual se convocan las elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga, que se deben realizar tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia.

“Le voy a notificar inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que proceda a estructurar el calendario electoral para estas elecciones. El departamento está preparado para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y estamos listos para cumplir con lo que establece la ley”, indicó el mandatario en rueda de prensa.

Sumado a esto, Díaz afirmó que las elecciones se realizarán el próximo 14 de diciembre, por lo que resta que la Registraduría defina las fechas de inscripción de candidatos, designación de jurados y demás parámetro para garantizar las elecciones, mientras que con respecto a las elecciones atípicas en Girón señaló que se espera que se resuelva un recurso interpuesto ante el Consejo de Estado. Aunque teme que no se den los tiempos para hacer las dos elecciones el mismo día.

“Esperamos que se realicen las elecciones al tiempo para economizar plata. Sabemos que el país tiene unos problemas fiscales, entonces estamos tratando de que coincidan el 14 de diciembre”, añadió el gobernador.

No obstante, el mandatario advirtió que le preocupa la participación en los comicios debido a que las elecciones se harán una semana después del Día de las Velitas y una antes de Navidad, cuando gran parte de las personas que viven en Bucaramanga salen de la ciudad de vacaciones.

En los próximos días se deberán conocer los candidatos a las elecciones, entre los que ya suena el mismo exalcalde Jaime Andrés Beltrán, quien recientemente señaló que consultaba la posibilidad de lanzarse como candidato.

¿Por qué anularon a elección de Jaime Andrés Beltrán?

El Consejo de Estado, en segunda instancia, decidió anular la elección del “Bukele santandereano” al considerar que incurrió en doble militancia, debido a que, durante las elecciones de octubre de 2023, apoyó a candidatos al Concejo que no eran del partido que le dio el aval. “Es claro que el demandado debía abstenerse de respaldar la candidatura de aspirantes avalados por colectividades políticas diferentes a la suya”, indica el fallo.

El entonces candidato solo podía apoyar a los candidatos de Colombia Justa Libres, el Partido de la Unión por la Gente y el Partido Salvación Nacional, que conformaban el Movimiento de Salvación Nacional, pero videos y publicaciones en redes sociales corroboraron que Beltrán impulsó campañas de candidatos del Centro Democrático y La U.