Habrá cierre en un tramo de la Troncal del Café por 10 días: revise rutas alternas

Foto: Gobernación de Antioquia

La Concesión Vial del pacífico (Covipacífico) anunció un cierre por 10 días en la Troncal del Café en el sector de Sinifaná, entre los kilómetros PR 56+000 y PR 60+000. La medida iniciará el 24 de septiembre en la madrugada, a las 12:00 a.m., y terminará el viernes 3 de octubre.

Los trabajos necesitarán de intervención día y noche para habilitar la vía en el tiempo programado. La medida será para adelantar la recuperación de la calzada que han ido trabajando en horarios específicos tras el desprendimiento de banca que hubo en junio.

“Necesitamos excavar y rellenar a lo largo del ancho completo de la calzada, lo cual nos obliga a cerrar el paso por completo durante este periodo. Trabajaremos día y noche para que la vía esté lista antes de la temporada de vacaciones de octubre”, explicó Luis Hernando Dávila, gerente técnico de Covipacífico.

Cuando finalicen las obras anunciadas para este tiempo, el tránsito de vehículos continuará en los horarios acordados que son de lunes a viernes, de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. y 5:00 p.m. a 8:30 a.m.; domingos y festivos sin restricción.

Vías alternas

Para vehículos livianos

Desde el suroccidente hacia Medellín:

La Pintada – Puente Iglesias – Fredonia – Medellín

La Pintada – Santa Bárbara – Medellín

La Pintada – Bolombolo – Venecia – Medellín

Desde Medellín hacia el suroccidente:

Medellín – Fredonia – Puente Iglesias – La Pintada

Medellín – Venecia – Bolombolo – La Pintada

Medellín – Santa Bárbara – La Pintada

Para vehículos de carga pesada

Desde el suroccidente hacia Medellín:

La Pintada – Peñalisa – Santa Fe de Antioquia – Medellín

La Pintada – Santa Bárbara – Primavera – Medellín

Desde Medellín hacia el suroccidente:

Medellín – Santa Fe de Antioquia – Peñalisa – La Pintada

La concesión vial reiteró a los conductores planear los viajes con anticipación y tener en cuenta el tiempo que les tomará llegar por las rutas alternas a sus destinos para que no tengan imprevistos.