Encontraron en el río Cauca el cuerpo de joven desaparecida en Medellín

Imagen de referencia. La mujer tenía un hijo de cuatro años y según su familia planeaba separarse de su pareja. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Marian Chica Martínez una joven de 25 años, reportada como desaparecida en Medellín desde el 15 de septiembre, fue encontrada por un grupo de areneros que trabajaban en el río Cauca, cerca de la vereda Moritos, en el municipio de Concordia, Antioquia, el pasado viernes 19 de septiembre.

Los trabajadores reportaron a las autoridades el hallazgo, y al llegar al lugar el Cuerpo de Bomberos hizo el levantamiento del cadáver junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) .

Según las autoridades, el cuerpo estaba semidesnudo y no pudo ser identificado por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba. Fue trasladado a Medicina Legal donde confirmaron que se trataría de la joven.

Según la familia, la joven fue vista por última vez en el barrio Enciso, ubicado en la Comuna Villa Hermosa, y vestía una camiseta tipo pijama de color negro, un short rosado y sandalias.

El Grupo de Desaparecidos del CTI está a cargo de la investigación y buscan a la pareja de la mujer, quien también es el padre de su hijo de cuatro años, como principal sospechoso. Desde la desaparición de la joven no han podido comunicarse con él y desconocen su paradero.

“Parece ser que hubo un tema de discusión con la expareja sentimental lo cual conllevó a una afectación a la integridad de esta persona (...)se investiga si después del ataque el presunto agresor la ingresó a un vehículo y la trasladó hacia los lados del río donde arrojó el cuerpo sin vida de la mujer”, mencionó el comandante (e) de Policía Departamental de Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán.

Por su parte, familiares de la víctima relataron a Alerta Paisa que la mujer tenía planes de separarse y mudarse con una tía. También, que los últimos mensajes que recibieron del celular de la joven fueron en la tarde del día que la reportaron como desaparecida y decían: “Tía, estoy en una vereda, la señal es muy mala y no me da ni para hacer llamadas” y “El niño está con el papá donde la abuela, se lo llevó una tía esta mañana y a mí se me olvidó avisar a la guardería”. Después de ahí no obtuvieron respuestas en los intentos de comunicarse con ella y que los mensajes tenían errores de ortografía y puntuación en los textos, que al parecer no eran comunes en la víctima.