Capturaron en Caldas a un agente de tránsito por pedir $400.000 a un motociclista

En Riosucio, Caldas, un agente de tránsito fue capturado en flagrancia cuando le pedía a un motociclista $400.000 para no inmovilizarle el vehículo. El operativo estuvo a cargo de la Sijín e investigan el caso por el delito de concusión.

La Fiscalía adelantará el proceso correspondiente, mientras que las autoridades locales confirmaron que suspendieron el contrato de prestación de servicios del funcionario y anunciaron medidas administrativas.

Así lo confirmó la secretaria de gobierno del municipio, Martha Hernández, quien lamentó la situación y explicó que iniciarán una investigación disciplinaria.

“Es un proceso que está en materia pues de investigación y que nosotros como alcaldía estaremos presto para colaborar precisamente en lo que necesiten las autoridades competentes para esclarecer este caso”, explicó la funcionaria.

Hernández agregó que la administración rechaza este y cualquier otro hecho de corrupción, además señaló que existen otras denuncias similares que también están siendo investigadas. “Rechazamos cualquier acto de corrupción que se adelante por cualquier funcionario de la administración municipal. Son casos que lógicamente son individuales y que cada persona debe responder por ello”, expresó.

Finalmente, desde la administración municipal aseguraron que reforzarán los mecanismos internos de control para evitar este tipo de casos que dejan en evidencia la falta de transparencia de algunos funcionarios.

Un hecho similar se presentó en Pitalito, Huila, en el que una agente de tránsito quedó grabada por un ciudadano cuando, presuntamente, recibió dinero de un conductor en un operativo de control. En ese caso, el alcalde del municipio, Yider Luna, pidió a la directora del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito (Intra) la suspensión temporal de la funcionaria mientras avanzaban las investigaciones.