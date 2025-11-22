Incendio arrasó al menos seis kioscos en La Boquilla, Cartagena

El incendio no dejó personas heridas. Foto: Captura de pantalla

Un grave incendio, que se registró en La Boquilla, en Cartagena, en la noche del pasado viernes 21 de noviembre, dejó como resultado seis kioscos completamente destruidos que pertenecían a tres restaurantes en la zona. De acuerdo con las autoridades, no hubo víctimas ni lesionados.

El cuerpo de Bomberos de Cartagena señaló que sobre las 9:40 p.m. se conoció la emergencia por un incendio que había consumido los seis kioscos hechos en palma, lo que facilitó que las llamas se dispersaran.

Al llegar al lugar, se corroboró que se trataban de kioscos pertenecientes a los restaurantes Donde Osman, de Osman Pardo Armela; Pacho, de Francisco Armelas Pineda; y Playa, de Jhonny Pineda Cardales, que quedaron completamente destruidos.

La emergencia fue atendida por tres máquinas extintoras de bomberos y dos carrotanques. Al realizar la verificación, las autoridades indicaron que no hubo personas heridas, pero sí pérdidas totales en los establecimientos.

Este sería el sexto incendio que se registra en similares circunstancias en la ciudad, por lo que las personas de la zona hicieron un llamado a las autoridades a corroborar si hay manos criminales o si una persona pirómana estaría detrás de las emergencias.

En la madrugada de este sábado, en hechos aislados, se registró un incendio sobre la carrera 7 #89-07, también en La Boquilla. La conflagración habría iniciado por una vela encendida, que causó daños en una mecedora, una mesa y prendas de vestir.

El cuerpo de Bomberos de Cartagena recordó que ante cualquier emergencia está habilitada la línea 119, así como recomendó, ante cualquier conflagración, evitar inhalar el humo, cerrar puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego, desconectar la energía eléctrica y mantener la calma.