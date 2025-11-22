Ofrecen dos millones de dólares de recompensa por asesinos de testigo del FBI, en Medellín

Las autoridades identificaron a tres personas que habrían participado en el crimen. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades de Estados Unidos y Canadá ofrecieron una recompensa de dos millones de dólares por información de los responsables del asesinato de Jonathan Christopher Acevedo, un colombo-canadiense de 42 años, quien fue asesinado en enero de este año, en el Mall del Indio sobre la avenida Las Palmas, en Medellín.

Lea: Un hombre resultó herido en medio de ataque sicarial en autopista Suroriental de Cali

El hecho se registró en un exclusivo restaurante de la zona sobre el kilómetro 1 de la vía Las Palmas de Medellín, a donde tres sujetos armados llegaron en una motocicleta y en una camioneta, y posteriormente dispararon contra Acevedo.

Según indicaron las autoridades, la víctima, que ya había cumplido una condena, era un testigo clave del FBI, desde 2023, de una investigación contra una estructura de narcotráfico transnacional con operación en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

La organización sería liderada por Ryan James Wedding, un exatleta olímpico canadiense que participó en los Juegos de Invierno de 2002 como patinador sobre hielo y que al parecer se encuentra en México, donde figura dentro de la lista de los más buscados por las autoridades.

Le puede interesar: Se conocen detalles del secuestro y rescate del alcalde de Chimichagua (Cesar) en Soacha

De Acevedo se conoce que vivía desde hace un año en Medellín, así como por la información que había dado a las autoridades se había logrado capturar a finales de 2024 a 13 presuntos integrantes de dicha red delincuencial, entre los que estaba Andrew Clark, quien sería el segundo al mando de la organización, así como al empresario minero Carlos Alberto Peña Goyeneche y a Andrés Felipe Pucceti Iriarte, quienes cayeron en Bogotá.

Los delincuentes que son buscados son el conductor de la motocicleta Yamaha Nmax, que habría seguido a Acevedo hasta el restaurante; el autor material del crimen, de piel clara y delgado, que disparó desde una ventana a la víctima, y el verificador, que es un hombre moreno y gordo, que estuvo en el restaurante aledaño, al parecer, haciendo labores de vigilancia, y quien finalmente tomó fotos del crimen y se fue del lugar.

Con la publicación del cartel, las autoridades señalaron que cualquier persona que pueda tener información de los señalados puede comunicarse a través de WhatsApp, Signal o Telegram al teléfono +1-424-495-0614, así como ponerse en contacto con la embajada o consulados de Estados Unidos.