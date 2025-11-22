Volqueta se quedó sin frenos y provocó choque entre 12 carros, en Medellín; hay tres heridos

La Secretaría de Movilidad indicó que el vehículo arrastrado por la volqueta presenta pérdida total. Foto: Archivo Particular

Un grave accidente se registró en la tarde de este sábado 22 de noviembre en la comuna Robledo de Medellín, donde una volqueta se quedó sin frenos y terminó ocasionando múltiples choques en los que se vieron involucrados 12 vehículos. Aunque no hay víctimas fatales, las autoridades confirmaron que tres personas resultaron heridas.

El accidente de tránsito se registró sobre la avenida 80, entre las calles 65 y 54A, cerca del Éxito de Robledo, donde, según testigos, la volqueta, que iba a gran velocidad, se quedó sin frenos, por lo que se llevó por delante los vehículos que iban por la vía.

En videos compartidos por redes sociales se ve que la volqueta arrastró en el último tramo a un carro particular, del que sus ocupantes salieron heridos. De igual forma, entre los afectados se encuentran dos buses, uno de los cuales terminó estrellándose dentro de un lote.

Sobre lo ocurrido, el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, informó que la volqueta, que llevaba aproximadamente 17 toneladas de material, se desplazaba en sentido Norte – Sur, por lo que se cerró el paso de carros por ese tramo de la avenida 80, lo que generó gran congestión vial en ambos sentidos.

Sumado a eso, aseguró que “el balance es de 12 vehículos afectados, entre ellos dos buses y varios automóviles. Asimismo, de manera preliminar, se reportan tres lesionados: el conductor de uno de los buses, así como el conductor y el acompañante de un vehículo particular, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales; se reporta que sus heridas son leves”.

🟡 Reporte preliminar | siniestro vial en Robledo



Finalmente, las autoridades indicaron que continúan en el punto del accidente, corroborando el número de vehículos afectados y las personas afectadas, así como retirando los vehículos.

La emergencia es atendida por la Secretaría de Movilidad, el Cuerpo de Bomberos y la Policía, quienes investigan con peritos las causas del accidente.