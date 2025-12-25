Enfrentamiento entre policía y presuntos sicarios dejó tres heridos en el Espinal, Tolima

Las dos personas capturadas tenían antecedentes por porte de armas y drogas. Foto: Radio Nacional de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una balacera se registró entre presuntos sicarios y policías, luego de un ataque sicarial frustrado en el municipio de El Espinal, en Tolima. En medio de los hechos hubo tres personas que resultaron heridas, entre las que están los dos señalados delincunetes, quienes fueron capturados por las autoridades.

Lea: Se registraron cinco quemados con pólvora en Navidad en Medellín; van 56 en diciembre

Sobre el mediodía del pasado miércoles 24 de diciembre, dos sujetos en motocicleta dispararon en reiteradas contra la vivienda, en el barrio Caballero y Góngora, en la que vive un hombre al que, al parecer, pretendían atacar y que alcanzó a refugiarse dentro de la casa.

En medio de la huida, los dos hombres se encontraron con policías que realizaban patrullaje y quienes iniciaron la persecución que terminó en una balacera y la captura de los señalados en el sector de Santa Margarita María.

De acuerdo con las autoridades, uno de los sujetos cayó de la motocicleta herido, mientras que el otro, que también tenía lesiones, intentó resguardarse en una vivienda, donde finalmente fue capturado por las autoridades, con un revolver en su poder.

Le puede interesar: Feria de Cali 2025: estos serán los cierres viales y las rutas alternas

Los heridos

En medio de la balacera, la Policía del Tolima indicó que un hombre de 70 años resultó herido en una pierna por una bala perdida, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Pese a las lesiones no registra gravedad.

Adicionalmente, al Hospital San Rafael de El Espinal fueron llevados los dos capturados Ronald Sánchez Peña, quien tenía un impacto en la zona abdominal, y Juan Camilo Bonilla Uribe, con cuatro impactos y compromiso vascular. Ambos están bajo custodia de las autoridades.

Sobre los señalados, la Policía indicó que tienen anotaciones judiciales. El primero ha sido acusado por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; mientras que Bonilla tiene antecedentes por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Tras lo ocurrido, la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, señaló que “en medio de un cruce de disparos y gracias al profesionalismo —y al coraje de una mujer policía, clave en el procedimiento— dos sujetos fueron interceptados y capturados en flagrancia con arma de fuego".

Sumado a esto, la mandataria indicó que: “los delincuentes lo tengan claro: iremos por ellos y los capturaremos. Seguiremos firmes, cerrándole el paso al crimen y respaldando a quienes protegen la vida y la tranquilidad de los ciudadanos”.