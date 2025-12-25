Se registraron cinco quemados con pólvora en Navidad en Medellín; van 56 en diciembre

Imagen de referencia. Para el mismo periodo del año pasado se habían registrado 39 personas quemadas en Medellín. Foto: Getty Images/500px - HngBCp / 500px

Las celebraciones navideñas en Medellín siguen aumentando el número de personas quemadas con pólvora. De acuerdo con la alcaldía, en la noche del 24 de diciembre se reportaron en la ciudad cinco personas quemadas, con lo que se llega a 56 lesionadas en el transcurso del mes.

De los heridos, se resalta que 30 de ellos tuvieron quemaduras de segundo grado, mientras que cuatro tuvieron fracturas, seis daños oculares, dos lesiones auditivas y cuatro sufrieron de amputaciones.

Adicionalmente, cinco tenían menos de cinco años, 13 tenían entre 6 y 17 años, así como 28 se quemaron mientras manipulaban pólvora y 24, cuando la observaban.

Se incendió casa en Medellín por un volador

Entre los casos más destacados, está un incendio domiciliario que se registró en la carrera 38 con calle 104, en el sector del Granizal, luego de que cayó sobre la vivienda un volador.

🚨Mientras se celebraba la Navidad, una familia vivía una tragedia.

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, “lamentablemente, el incidente dejó tres menores de edad y dos adultos lesionados, quienes fueron trasladados y reciben atención en centros hospitalarios. Los 3 menores de edad, de 6, 8 y 11 años de edad, permanecen en UCI debido a la prolongada exposición al humo”.

En el hecho también resultaron afectados una mujer adulta, que ya fue dada de alta, y un hombre que sigue siendo atendido por urgencias. Las autoridades añadieron que analizan las afectaciones estructurales en la vivienda.

“Hacemos un llamado urgente a la conciencia y al autocuidado: el uso irresponsable de pólvora pone en riesgo la vida, especialmente la de niños y niñas. Prevenir estos hechos está en manos de todos. Cuidarnos es un acto de responsabilidad colectiva”, añadió el mandatario.

Sobre este tipo de casos, Gutiérrez indicó que este mes se han presentado cuatro incendios en viviendas relacionados con pólvora y/o el lanzamiento de globos de mecha.

Llamadas a emergencias en Navidad

Por su parte, la Policía del Valle del Aburrá resaltó que durante el 24 de diciembre recibieron más de 1.600 llamadas a la línea de emergencias 123, de las cuales 568 fueron por exceso de ruido y desorden; 261 por uso indebido de pólvora, y 157 por riñas.

Adicionalmente, se capturaron tres personas, se hizo el traslado al Centro de Traslado por Protección (CTP) de 28, se impusieron 123 comparendos y se incautaron 57 armas blancas y 74 kilos de pólvora.

Finalmente, el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) reportó dos asesinatos. El primero fue el de un habitante de calle, identificado como Johan Estiven Higuita, quien fue hallado con una herida de arma blanca sobre la vía.

El segundo fue de un hombre sin identificar, que fue encontrado en similares circunstancias, pero en el barrio Granada, en Belén, durante la noche de Navidad.