Incendio en Cartagena dejó cuatro casas de madera destruidas

En el barrio El Pozón, sector San Nicolás, en Cartagena, se registró un incendio que dejó cuatro viviendas destruidas el jueves 25 de setiembre. El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió la emergencia.

La conflagración se propagó con rapidez ya que las viviendas estaban construidas en madera y zinc. Los habitantes del sector, en medio de la angustia intentaron rescatar algunas pertenencias y alertaron a las autoridades.

El cuerpo de Bomberos, bajo la coordinación del teniente Aníbal Guerrero, dispuso de tres máquinas extintoras y ocho unidades de bomberos, que trabajaron para contener el fuego, evitando que alcanzara otras viviendas. Después de casi una hora de labores, las llamas fueron controladas en su totalidad.

“Esta fue una cosa muy grande. nosotros ayer corríamos, cuando esto sucedió no había nadie que pudiera auxiliar y cuando ya la gente quiso venir ya para qué, todo fue tarde... la gente daba gritos ver que eso se estaba acabando”, relató Nuris, una vecina del sector a Noticias Caracol.

El balance de daños materiales fue considerable, ya que las cuatro viviendas quedaron destruidas totalmente. Sin embargo, afortunadamente no hubo reporte de víctimas mortales o personas lesionadas de gravedad. Según el reporte, algunas personas presentaron crisis nerviosas pero recibieron atención en el lugar.

Posteriormente, el cuerpo de bomberos informó que continuarían con labores de verificación en la zona para descartar puntos de calor y revisar las condiciones de las viviendas cercanas. Aún se desconocen las causas del incendio.

Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención, especialmente en sectores donde predominan construcciones de madera que suelen ser más vulnerables a este tipo de emergencias.