Hospital de Frontino, Antioquia, suspendió servicios tras asesinato del radiólogo

Ricardo León Cuartas, tecnólogo en rayos X fue asesinado con un arma blanca frente al hospital. Foto: Alcaldía de Frontino

En el Hospital María Antonia Toro de Elejalde, en Frontino, Antioquia, suspendió este viernes 26 de septiembre los servicios ambulatorios y de consulta externa tras el asesinato de Ricardo León Cuartas Bolívar, de 68 años y tecnólogo en rayos X de la institución.

Según testigos, en la madrugada del jueves 25 de septiembre un hombre llegó al centro médico en alto estado de exaltación y con un cuchillo. El presunto agresor, identificado como Luis Alberto Rojas Hurtado, de 33 años, preguntaba por unos niños que no se encontraban en el lugar y al recibir una respuesta negativa, intimidó a los médicos y enfermeras, quienes se resguardaron en un consultorio.

El hombre salió del hospital y empezó a golpear un vehículo en el parqueadero. A Cuartas le habían advertido de la situación y acudió al lugar, pero en medio del altercado fue atacado con múltiples heridas de arma blanca.

Inicialmente fue atendido en el mismo hospital y luego fue remitido al San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Su estado crítico obligó a que lo trasladaran a Medellín donde falleció en una intervención quirúrgica en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

El gerente del hospital, Diego Fernando Goez, rechazó lo ocurrido y confirmó la suspensión de los servicios por dos días, jueves 25 y este viernes 26 de septiembre. “Nos unimos como entidad hospitalaria y como administración municipal lamentando profundamente esta pérdida. Ya estos hechos están siendo materia de investigación por las autoridades y no se presentaron en el marco del ejercicio misional del hospital”, manifestó.

El presunto agresor fue detenido horas después y se encuentra en proceso su judicialización por el delito de homicidio agravado, ya que al momento de su captura portaba un arma blanca que habría sido utilizada en el ataque.

El radiólogo era oriundo de Dadeiba y residía cerca a la institución para atender de manera rápida cualquier requerimiento que se presentara.

Por su parte la alcaldía del municipio también lamentó la muerte del trabajador y rechazó el hecho de violencia: “Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, al equipo del Hospital María Antonia Toro y a todos sus seres queridos en este momento de dolor. Rechazamos los hechos de violencia que hoy enlutan a nuestro municipio y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida y la paz en Frontino”.