Intentaron robar a un turista búlgaro dentro de un taxi en Cartagena

La alcaldía de Cartagena confirmó el atraco de un turista búlgaro al que interceptaron luego de abordar un taxi en el Centro Histórico de la ciudad. Las autoridades señalaron que contactaron a la víctima, aunque hasta el momento la víctima no ha puesto la denuncia.

El turista tomó el taxi en la Torre del Reloj, cerca de la medianoche, con rumbo a Cielo Mar. En el camino, en el barrio Crespo, otro sujeto abordó el vehículo y amedrentó al búlgaro. Le quitaron 200 dólares, dos tarjetas de crédito bancarias, su pasaporte y un iPhone 16.

Luego de golpearlo y forcejear con él, se presenta un enfrentamiento entre los tres hombres dentro del vehículo que terminó con un accidente de tránsito. Tras estrellarse, los delincuentes huyeron, dejando en la zona el taxi y al extranjero herido.

El caso se conoció a través de redes sociales, por imágenes compartidas por testigos, en las que se ve al búlgaro herido. Según indicó la Secretaría del Interior de Cartagena, el turista fue trasladado al CAI de Crespo, donde recibió el apoyo de los uniformados.

Aunque el extranjero no quiso interponer la denuncia, la Policía Metropolitana de Cartagena señaló que “se logró la individualización y ubicación de los dos sujetos que estaban cometiendo este delito”.

Sobre el extranjero, las autoridades señalaron que se recupera de las heridas, así como está a la espera de recuperar su pasaporte para poder salir del país.

Este caso se suma a las denuncias que recurrentemente hacen turistas por los excesivos cobros en Cartagena. De acuerdo con la Policía Metropolitana, en lo que va corrido del año se han capturado a 636 personas por casos relacionados con hurtos.