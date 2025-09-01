La razón por las que capturaron a dos hombres por explotación sexual en Medellín

Los dos hombres fueron capturados en Laureles. Foto: Captura de pantalla

En el barrio Laureles de Medellín, el pasado domingo 31 de agosto, fueron capturados dos hombres acusados del abuso sexual de dos menores de edad, a las que habrían contactado a través de redes sociales y ofrecido $500.000.

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, “al no pagar lo pactado, las adolescentes presuntamente hurtaron tres celulares y tres tarjetas de crédito valorados en $7′300.000”.

Tras percatarse del robo, los dos sujetos colombianos (uno además tenía la ciudadanía estadounidense), denunciaron a las adolescentes ante las autoridades, por lo que fueron retenidas, pero a momento de ser cuestionadas, las menores de edad denunciaron lo que habían hecho los hombres.

🚨La lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no para.



En Laureles fueron capturados dos hombres, uno de doble nacionalidad (estadounidense y colombiana) y un colombiano, por demanda de explotación sexual comercial de menores de 14 y 17 años, a… pic.twitter.com/98FotLoteO — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 31, 2025

“La Policía capturó a los hombres por explotación sexual comercial y aprehendió a las adolescentes por hurto, garantizando los derechos de ambas partes”, añadió el mandatario paisa.

A la par de este caso, durante el fin de semana se conoció la captura en Miami del odontólogo estadounidense Ally Correa, quien es acusado por abuso sexual de menores de edad en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que en el celular del extranjero encontraron pornografía infantil.

“Este tipo tenía en su celular justamente pornografía infantil y abusos de menores de edad, también en Medellín. Ya había viajado acá”, aseguró Gutiérrez.

En los últimos meses, en Medellín han inadmitido a 23 extranjeros, así como han capturado a 12 personas por presuntamente abusar a menores de edad en Medellín. “Por ESNA, Explotación Sexual y Comercial de Niños y Niñas Adolescentes, hemos realizado siete capturas de ciudadanos extranjeros y hemos hecho cinco capturas por delitos sexuales”, dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.