Hombre que causó pánico en vuelo Bucaramanga-Bogotá; Avianca se pronunció

El vuelo 8579 de Avianca, que se dirigía de Bucaramanga a Bogotá, sobre el mediodía del pasado domingo 31 de agosto, tuvo que reprogramarse debido a un comportamiento inusual de uno de los pasajeros, quien antes del despegue se levantó de su silla y amenazó a los otros ocupantes del avión. El hecho no solo causó preocupación entre los testigos del hecho, sino además la reacción de la aerolínea, que pidió sanciones más severas para quienes realizan este tipo de actos.

El incidente se registró poco antes del despegue. Un joven, sentado en la silla 24D se levantó de su silla y, nervioso, comenzó a decir frases incoherentes y que intimidaron a los otros pasajeros. “Esto yo lo hago por ustedes”, decía, mientras sostenía su maleta que aún conservaba la etiqueta de compra.

En videos compartidos por los testigos, se ve que el hombre es bajado de la cabina por la tripulación, mientras que una pasajera lo insulta. “Escandaloso, niño cristal, no le metas miedo a la gente. Metiéndole terror a una embarazada, vaya y cuide a su familia, cállate, que nadie quiere oírte”.

La exconcejal de Bogotá, Gloria Díaz, indicó que momentos después, la aerolínea ordenó la evacuación del avión para inspeccionar la cabina y descartar la presencia de cualquier elemento que pudiera poner en riesgo el vuelo, así como señalaron que fue entregado a las autoridades, que evalúan sus condiciones de salud.

Entre las personas que grabaron lo ocurrido está la actriz Katherin Porto, quien compartió un video en sus redes sociales en los que mencionó que “este chico, hizo una amenaza. Dice que no nos conviene viajar en este avión, que nosotros veremos si se queda o se baja, nos amenaza y estamos encerrados en el avión”.

La actriz @katherineporto describió los minutos de pánico que vivieron en un vuelo de @avianca desde #Bucaramanga a #Bogotá cuando un joven amenazó con que no les convenía viajar en este avión: esto fue lo que dijo 👇🏻 pic.twitter.com/OIK7jwoWHS — Mely Múnera (@MelyMunera) September 1, 2025

Del joven se sabe que poco antes de abordar el avión habría gastado $1,2 millones en la compra de una maleta y una gorra. Las autoridades indicaron que el hombre fue trasladado al hospital psiquiátrico San Camilo.

Por su parte, Avianca indicó en comunicado que la compañía tiene “cero tolerancia frente a conductas que afecten la seguridad y el servicio y seguirá utilizando todas las herramientas civiles y penales para proteger a sus clientes y colaboradores”.

A la par insistió en la necesidad de que en el país se cree una normativa “para disuadir, sancionar y prevenir estos comportamientos”, y reitero en el llamado a “las autoridades para fortalecer las normas con sanciones más severas e, incluso, la posibilidad de prohibir o suspender la capacidad de volar a quienes reincidan o pongan en riesgo la seguridad”.