Jon Sonen aparece y se defiende de denuncia de mujer esposada en su tienda

El empresario y diseñador barranquillero, Jon Sonen, publicó un video en redes sociales contando su versión de los hechos. Foto: Instragram

El caso de Wendy Norelys Álvarez, una mujer que fue esposada con su bebé cuando fue a reclamar el pago de su liquidación en una tienda Jon Sonen, en Cartagena, ha desatado reacciones de diferentes sectores del país. De hecho, en las ultimas horas, el Ministerio de Trabajo abrió una investigación contra el almacén y anunció que permanecerá sellado temporalmente.

Según afirma Norelys Álvarez, ella había acudido hasta el lugar para reclamar una supuesta demora en el pago de su liquidación. Sin embargo, la queja terminó en un escándalo por el que integrantes de la Policía la retiraron del almacén. “Miren cómo me están sacando de la tienda que me debe dos millones de pesos hace dos años y no me quieren cancelar. Llamaron a la Policía y se niegan a contestarme”, comentó Álvarez Sarmiento en un video difundido por redes sociales.

Ante los hechos, la tienda Jon Sonen emitió un comunicado lamentando la situación y confirmando que la mujer efectivamente trabajó en el establecimiento hasta el 20 de octubre de 2020. En el mismo texto, la empresa asegura que, luego de una demanda interpuesta por Álvarez para el pago de su liquidación, el pasado 15 de septiembre, se le consignaron 3 millones de pesos.

La versión de Jon Sonen

El empresario y diseñador barranquillero publicó un video en redes sociales contando su versión de los hechos: “El día de ayer se presentó un evento lamentable en uno de nuestros puntos de venta. Una extrabajadora de la marca fue a reclamar unas acreencias laborales, acreencias que están completamente canceladas, no desde ayer, no desde hace unas semanas, hace más de tres meses y las pruebas lo dicen”.

En la publicación, Jon Sonen muestra un volante de pago, emitido el 15 de septiembre de 2022, por un valor 3 millones de pesos. “A través de una demanda laboral, la señora no ha podido tener acceso. Ella dice que se deben dos millones, el recibo está por tres millones de pesos. El dinero está en un depósito judicial, pues hay de por medio una demanda interpuesta por la exempleada”, explicó el diseñador.

Según Jon Sonen, la empresa le brindó a la mujer todas las garantías laborales durante la época de pandemia y cuando se encontraba en estado de embarazo. “Hoy por una demanda quiere mancillar el nombre de esta empresa y el mío”, enfatizó el empresario.

Caso Jon Sonen Mintrabajo selló almacén en donde mujer fue esposada cuando cargaba a su bebé

Procuraduría investigará presunto abuso policial

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra los agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena que atendieron el procedimiento, por un presunto abuso de autoridad.

Al parecer, las autoridades se habrían extralimitado al momento de retirar del local a Wendy Norelys Álvarez cuando reclamaba su liquidación laboral, pues fue esposada a pesar de tener una bebé en brazos y estar acompañada por otro menor de edad.