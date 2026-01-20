La propuesta que enfrentó al presidente Petro y al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay

El alcalde de Cartagena tuvo un cruce de mensajes con el presidente por la apuesta en movilidad de la ciudad. Foto: Presidencia-Alcaldía de Cartagena

Un rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se dio por cuenta de una propuesta que el mandatario local hizo sobre construir un parqueadero subterráneo en el sector de Chambacú, en el centro de la ciudad.

Todo comenzó con una publicación que hizo el alcalde en sus redes sociales con un fragmento de un pronunciamiento a medios en el que estaba hablando del Plan Integral de Renovación Urbana en Chambacú.

“Con todo lo que vimos que pasó en fiestas, con todo lo que pasó en Fin de Año y el alumbrado navideño. A la ciudadanía hay que entregarle una opción de parqueadero público. Estamos hablando con los propietarios de esos lotes que están abandonados (...). Estamos diseñando ya una gran zona de parqueo público, que incluya una zona comercial e institucional”, dijo Dumek.

Adicionalmente, el mandatario se refirió a un parqueadero público subterráneo, de tres pisos, que impulsaría inicialmente la alcaldía con recursos públicos.

En respuesta, el presidente Petro hizo referencia a las necesidades sociales de Cartagena, especialmente a aquellos que viven en zonas inundables, para referirse a las prioridades a las que debe prestar atención la alcaldía.

“¿No se necesita vivienda popular en Cartagena, muchos árboles frondosos y espacio público? ¿Hasta cuándo el urbanismo peñalosista seguirá de manera tan depredadora, influenciando alcaldes y negocios con lo público en las ciudades?“, agregó el mandatario.

¿Para qué la ciudad alrededor del carro que la mayoría de los cartageneros no tienen, en vez de hacer la ciudad alrededor del ser humano?



No se necesita en Cartagena, reubicar los barrios bajo inmediato peligro de inundación del mar por la crisis climática? ¿No sé necesita… https://t.co/vJR78v1ilX — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2026

Junto a esto, Petro aprovechó para referirse a Bogotá y hablar de lo que considera las consecuencias de no continuar con su proyecto de gobierno. “Se cayó en la calidad de su educación frente al país, se quedó sin agua. Qué más decir, y su solución a la congestión, subiendo, sin razón, tarifas de bus y con un metro elevado que no sirve para disminuir los tiempos de viaje”.

Dumek le respondió enumerando 120 proyectos de seguridad, así como aseguró que para “la formulación de nuestro Plan Distrital de Desarrollo «Cartagena Ciudad de Derechos», tuvimos en cuenta el PND «Colombia Potencia Mundial de la Vida», en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial alrededor del agua".

Finalmente, Dumek aseguró que la propuesta del parqueadero subterráneo está incluida en su Plan Maestro de Parqueaderos y Estacionamientos, “para responder a la demanda local, pero sobre todo a la foránea, pues Cartagena, como principal destino turístico del país, recibe en temporada alta más de 500 mil carros, por lo tanto, buscamos una gestión más efectiva, eficiente y sostenible del tráfico”.

La discusión quedó abierta.