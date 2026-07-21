Las razones por las que sellaron reconocidos bares en el Centro Histórico de Cartagena

Entre los establecimientos sellados se encuentran Ibiza, Cataleya y Fusión. Foto: Alcaldía de Cartagena

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Durante el fin de semana, la alcaldía de Cartagena intensificó los operativos de inspección, vigilancia y control en el Centro Histórico, lo que llevó al cierre de un reconocido gastrobar y tres discotecas que estaban incumpliendo las normas vigentes de operación.

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El caso más sonado fue el del gastrobar “La Chula”, en el que, según informó Daniel Vargas, secretario del Interior de Cartagena, se encontraron irregularidades en la cocina, así como mala disposición de residuos y falta de salidas de emergencia.

“En el marco de nuestro Plan Integral de Inspección, Vigilancia y Control, estamos enviando un mensaje muy claro: la primera responsabilidad de garantizar la convivencia, el orden y la seguridad recae sobre el propietario o administrador del establecimiento”, añadió el funcionario.

Además, durante el fin de semana se sellaron temporalmente las discotecas Ibiza, Fusión y Cataleya por circunstancias similares relacionadas con “la ausencia o incumplimiento de planes de emergencia, la falta del certificado del Cuerpo Oficial de Bomberos y otras condiciones indispensables para garantizar una respuesta adecuada ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los asistentes”, indicó en comunicado la alcaldía.

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Finalmente, la alcaldía anunció el cierre de un establecimiento en el sector de El Cabrero, al frente del parque Apolo, que no contaba con condiciones de saneamiento, presentaba fallas en las instalaciones eléctricas y cuyo registro mercantil no correspondía a la actividad económica que realizaba.

Frente a los operativos realizados, el alcalde Dumek Turbay aseguró que “no se trata de perseguir a nadie, se trata de garantizar que todos compitan en igualdad de condiciones y que los negocios funcionen con responsabilidad. El mensaje es claro: quien tenga todo en regla puede trabajar con tranquilidad; quien incumpla la norma tendrá que asumir las consecuencias”.

Adicionalmente, el mandatario aseguró que estos operativos se continuarán realizando en el Centro Histórico, así como en otras zonas de la ciudad en los próximos días, en conjunto con la Secretaría del Interior, Control Urbano, el Cuerpo Oficial de Bomberos, Espacio Público, el EPA Cartagena, el Dadis y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo.