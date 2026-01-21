Lo que se sabe de la muerte de una mujer y sus tres hijos en Tiquisio, Bolívar

La gobernación anunció que acompañará las investigaciones por la muerte de la mujer y sus tres hijos en Tiquisio, Bolívar. Foto: Alcaldía de Tiquisio

Las autoridades investigan la causa de la muerte de una mujer y sus tres hijos, quienes fueron encontrados sin vida dentro de su vivienda en el municipio de Tiquisio, en Bolívar, en la tarde del pasado martes 21 de enero.

El hallazgo fue hecho por los habitantes del barrio El Silencio, que ingresaron a la vivienda luego de notar la ausencia de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres pequeños hijos, de 13, 10 y 7 años. En el lugar, fueron hallados los cuatro cuerpos dentro de una habitación.

“Los vecinos comentan que, en vista de que era tarde y que no se había levantado la familia, proceden a abrir la puerta y encuentran los cuerpos en la habitación. Lamentablemente, todos estaban muertos. Por ahora, hay varias versiones”, indicó a Blu Radio el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo.

Hipótesis de la muerte de la mujer y sus tres hijos

Sobre las causas de la muerte de la familia, el mandatario indicó que inicialmente se habla de inhalación de gases, debido a que la familia utilizaba un motor para activar una planta eléctrica cuando no contaban con el servicio, como ocurrió en la noche del lunes.

Esta misma hipótesis maneja la Policía. Al respecto, el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar, señaló que “presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”.

A la par, Cantillo aseguró que se plantea la posibilidad de una posible intoxicación por alimentos, debido a que los vecinos también advirtieron que en la nevera encontraron una torta, que habría comido la familia.

Por lo pronto, los cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Magangué, por lo que se esperan los resultados de las necropsias de los cuerpos

Gobernador de Bolívar se refirió a la muerte de la familia en Tiquisio

Tras conocerse la noticia, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, indicó que la Secretaría de Salud departamental hará el acompañamiento psicológico a la familia, así como su administración acompañará el proceso de investigación para esclarecer el caso.

“Nos duele profundamente esta tragedia. Que sea nuestro Señor brindando consuelo y resignación a sus familiares”, añadió el mandatario.