Lo que se sabe del asesinato de una mujer frente de centro comercial de Cartagena

La mujer falleció en el lugar. El sicario le disparó directamente en la cabeza. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Frente al Centro Comercial San Fernando, diagonal al almacén Home Center, se registró a pleno día del pasado jueves 4 de septiembre el asesinato de la joven Daniela Benítez, de 24 años, quien fue atacada por sicarios, mientras se movilizaba en su motocicleta por la Troncal de Occidente.

Lea: Una mujer, su bebé y su perro fueron asesinados en intento de robo en Santander

El hecho se registró sobre 11:30 a.m. La mujer, que vestía camiseta blanca y jean azul, iba sobre la vía que conduce de San Fernando a la Bomba El Amparo, cuando el parrillero de otra moto se le acercó y le disparó directamente en la cabeza, causándole su muerte en el lugar.

En redes sociales se difundieron videos de momentos posteriores al crimen, en los que se ve a la mujer se ve tendida en medio de la vía. Aunque en principio se dijo que las autoridades habrían identificado a los responsables, la Policía de Cartagena negó que se hubieran capturado a los responsables.

El asesinato de Benítez es el segundo que se registra contra una mujer en menos de una semana. El pasado sábado 30 de agosto, en el barrio Fredonia, sujetos armados asesinaron a Karen Paola Mejía Montes, de 36 años, en un ataque en el que también murió un joven y resultó herida una menor de edad.

Le puede interesar: Alertan desabastecimiento de cervezas y gaseosas tras ataque a camiones en Cúcuta

De acuerdo con las autoridades, en lo que va corrido del año se han registrado 251 asesinatos en Cartagena. Sumado a esto, se ha alertado una racha violenta en la ciudad, que tan solo en agosto registró 44 asesinatos, de los cuales 33 fueron bajo la modalidad de sicariato.

El caso de Benítez fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), mientras que su cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal, en Zaragocilla.