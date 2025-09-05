Alertan desabastecimiento de cervezas y gaseosas tras ataque a camiones en Cúcuta

El más reciente ataque se registró sobre la vía que conecta a Chinácota con el sector de La Donjuana. Foto: Bomberos de Chinacota

Una alerta se ha lanzado en Cúcuta y Norte de Santander ante la posibilidad de que haya un desabastecimiento de bebidas como cervezas y gaseosas por cuenta de una serie de ataques a camiones que las transportan y que se han registrado en los últimos diez días. Al parecer, las retaliaciones estarían relacionadas con extorsiones a sus distribuidores.

El más reciente caso se presentó sobre la vía que conecta a Chinácota con el sector de La Donjuana. Sujetos armados y encapuchados detuvieron un camión cargado con gaseosas e hicieron bajar al conductor y a su acompañante, para luego prenderle fuego en medio de la carretera.

Ante el llamado de las personas en la zona y transportadores, los bomberos de Chinacota atendieron la emergencia. Las llamas consumieron casi la totalidad del vehículo, por lo que el cuerpo de socorro mitigó las llamas para que no se extendieran en la zona.

Al respecto, el presidente de Asobares en Norte de Santander, Eduardo Quintero, hizo pública su preocupación, debido a que este es el quinto caso que se registra en los últimos días en el departamento, lo que no solo aumenta el temor de la población, sino también de los transportadores, por lo que se podría dar un desabastecimiento y, por consigueinte, afectaciones al comercio y el turismo.

Detrás de esto, según investigan las autoridades, estarían miembros del Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo, del ELN, que estarían atacando los vehículos en el área metropolitana de Cúcuta, previo a su ingreso a la ciudad, en respuesta al no pago de costosas extorsiones que hacen a distribuidoras de bebidas en zona fronteriza.

“No hay garantías para que los empresarios puedan trabajar y sacar sus vehículos a la calle sin arriesgar sus vidas y su patrimonio”, indicó Quintero.

Entre los ataques anteriores se encuentra uno en el sector Boconó, en el anillo vial Oriental, cerca del puente internacional Atanasio Girardot, donde sujetos que salieron de una trocha conocida como La 51 incineraron un camión frente de una estación de gasolina.

Mientras que en El Zulia con el sector Ye de Astilleros, en similares circunstancias fue incendiado un camión lleno de cervezas. Los otros dos hechos se dieron en el barrio La Parada de Villa del Rosario y en San Cayetano.

En este último lugar, las autoridades señalaron que se logró identificar a los responsables, por lo que se realizó un operativo para capturarlos en medio del cual uno de ellos murió, otro fue capturado y se incautaron tres motos y dos armas cortas.

Ante la seguidilla de ataques, tanto Policía como Ejército han reforzado la presencia en las vías, así como se han armado caravanas para acompañar a los transportadores, y así prevenir nuevos actos de violencia.