Una mujer, su bebé y su perro fueron asesinados en intento de robo en Santander

El presunto asesino lo capturaron cuando intentaba vender una moto que hurtó en la casa de las víctimas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Un joven de 20 años habría asesinó a Clara Isabel Rodríguez, de 25 años, a su hijo de 14 meses y a su mascota dentro de una finca en la vereda Mérida, en la zona rural de San Vicente de Chucurí. La Policía de Santander confirmó la captura del presunto responsable.

El hecho se dio, según la Policía de Santander, cuando el presunto agresor ingresó a la vivienda de la mujer de 25 años para robar, pero ella lo sorprendió y lo confrontó, por lo que el joven reaccionó de forma agresiva y la atacó a ella, a su hijo de un año de edad y hasta al perro con un machete.

Posteriormente, salió de la vivienda y robó la motocicleta del esposo de la víctima.Pero por el llamado de los vecinos, se activó un plan candado, en medio del cual se logró dar con el paradero del sujeto de 20 años.

“El hombre pretendía vender la moto en el sector urbano de San Vicente de Chucurí. Este crimen no solo enluta a una familia sino a toda la comunidad santandereana. La acción de nuestros policías permitió la captura del presunto responsable, quien deberá responder ante la justicia por estos hechos atroces”, aseguró el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

Por su parte, Douglas Javier Arenas González, director de Convivencia en Santander, indicó que “nuestro gobernador de Santander, Juvenal Díaz, rechaza los hechos registrados donde desafortunadamente fue asesinada una mujer de 25 años y un niño de 14 meses por un sujeto de 20 años con un arma tipo machete. Solicitamos a todos los entes y a toda la institucionalidad, contundencia con este presunto asesino y que caiga todo el peso de la ley”.

Las autoridades agradecieron el apoyo de la comunidad y recordaron que están habilitadas las líneas 123 y 3143587212 para brindar cualquier información que pueda ayudar a la judicialización del sujeto capturado.