Los motivos que llevaron al Gobierno a hacer un consejo de seguridad en Cartagena

El consejo de seguridad se realizará a las 5:00 p.m., en la base Naval ARC Bolívar y contará con la presencia del director de la Policía, el comando de las Fuerzas Armadas. Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

La inseguridad en Cartagena ya raya en lo ilógico. A las denuncias por cobros desmedidos y estafas en las playas, se suma el turismo sexual, en el que preocupa la participación de menores de edad. Pero lo que más enciende las alarmas es el aumento de delitos como los hurtos y los asesinatos en la modalidad de sicariato, que demuestran que algo más grande está pasando en la ciudad.

Lea: Convocan a consejo de seguridad por situación de Cartagena

De acuerdo con Cartagena Cómo Vamos, en el primer semestre de este año se registraron 205 homicidios, que representan un aumento del 57% de los casos, en comparación con lo que se registró en el mismo periodo de 2021. Mientras que la tasa de homicidios en la ciudad es la segunda más alta del país, con 19 casos por cada 100.000 habitantes.

Las cifras no son alentadoras. Según el Observatorio del Delito de la Policía, hasta el 30 de septiembre iban 268 asesinatos en la ciudad, por lo que si se sigue esa tendencia, en diciembre se podría superar la cifra de homicidios del año pasado y con un porcentaje mayor a la tendencia que se ha evidenciado en los últimos cuatro años.

Sobre lo que ocurre, el comandante de la Policía de Cartagena, Nicolás Zapata, ha explicado que evidentemente en la ciudad hay rencillas entre bandas criminales por el control de las rentas ilegales, sin embargo, explica que “acá no hay una banda diferente al Clan del Golfo, ellos tienen unas rupturas internas porque hay un Golfo de otras partes del país que es el que ha provocado que convoquen a jóvenes de la ciudad para que cometan estos delitos, y es lo que estamos atacando”.

Para el experto en seguridad Hugo Acero, esto es preocupante porque el sicariato, ligado al narcotráfico, gota a gota y la extorsión, aumentó alrededor de 35 % entre el 2019 y el 2021. No obstante, destaca que lo que llama la atención a las bandas criminales es el tránsito de la droga que llega y sale por el puerto y otras estructuras marítimas hacia San Andrés y Centroamérica, así como un mercado interno muy grande de droga que se mueve con el turismo.

“No se está enfrentando un problema por convivencia. No se matan bebiendo aguardiente o cerveza, sino por las rentas ilegales y la trata de personas, a lo que se suma que Cartagena se está moviendo muy rápido hacia el turismo sexual y de consumo de drogas”, argumenta Acero.

Por estos motivos, varios sectores han salido a hacer llamados. Por un lado, el Consejo Gremial de Bolívar pidió a las autoridades nacionales a buscar soluciones para evitar una mayor escalada de la violencia, que afecta el turismo. “Exhortaremos a las Autoridades responsables a definir líneas de acción y compromisos contundentes para hacer de Cartagena una ciudad segura para todos y fortalecerla como destino líder de turismo.”

Por otro lado, en sectores como Manga, donde se han identificado embarcaderos ilegales en la avenida Miramar, pero además hay una tasa alta de hurtos, se pidió un aumento del pie de fuerza como acciones sociales para evitar que los jóvenes sean reclutados por las bandas. “Esta problemática se puede combatir teniendo presencia de la Policía en los puentes que hay en el barrio las 24 horas del día para garantizar la seguridad”, dijo Federico De la Rosa es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Manga, en medio de un consejo de seguridad extraordinario que se hizo en el lugar.

Hace pocos meses, las autoridades reforzaron el pie de fuerza y recientemente la Policía Metropolitana anunció operativos 24 horas dentro del sistema Transcaribe, en los que tan solo en el primer día se encontraron tres machetes a pasajeros.

Desde la alcaldía de William Dau se ha advertido que el pie de fuerza no es suficiente, ya que hay 132 uniformados por cada 100.000 habitantes, por lo que entre mayo y junio insistió al Ministerio de Defensa la militarización de la ciudad y en los últimos días, limitó el horario de la rumba en el centro histórico de la ciudad.

“Cartagena es objeto de disputa por parte grupos al margen de la ley, que pretenden controlar las rentas ilegales, el microtráfico y el narcotráfico, aprovechándose de las condiciones de desigualdad y de la pobreza extrema en nuestra ciudad, las cuales combatimos a diario. Los hechos del enfrentamiento de las estructuras criminales han superado las capacidades de la Policía en Cartagena, por lo que, la labor que estos desempeñan requiere ser complementada de manera urgente con la asistencia militar solicitada”, aseguró Dau cuando pidió asistencia militar.

Pero sus acciones para enfrentar la inseguridad no convencen a todos, por lo que las veedurías de seguridad de la ciudad, basándose en que no hay un plan consistente de la alcaldía para hacerle frente a la situación y ante la escalada de violencia, radicaron una tutela para pedir que se declare el estado de conmoción.

“En Cartagena, ha aumentado el delito de homicidio en un 91%, que existe por un enfrentamiento en las bandas de microtráfico y para los efectos criminales han venido reclutando a miembros de la delincuencia común y empobrecido”, dice el documento.

Sumado a esto, la Comisión Primera del Senado de la República citó a debate al alcalde William Dau y a los ministros de Defensa y Justicia a rendir explicaciones por lo que ocurre en la ciudad, por lo que a finales de la semana pasada fue el mismo Dau el que salió a anunciar que se haría en la ciudad un consejo de seguridad para definir acciones conjuntas con el Gobierno Nacional.

“Por solicitud del ministro de la Defensa y del presidente de la República, Gustavo Petro, he convocado un Consejo de Seguridad aquí en Cartagena. Quería informarle a toda la ciudadanía que nos estamos moviendo por la seguridad de la ciudad, para lo cual, estamos convocando a este consejo de seguridad, del cual seguramente saldrán muy buenos resultados”.

Para Acero, es importante que no solo haya una intervención de Policía y Fiscalía, sino que además se tenga una intervención integral que incluya lo social y entidades como el ICBF ante las situaciones que se presentan con los menores de edad, tanto de explotación sexual como de reclutamiento.

“Esto debe consistir en un trabajo permanente entre las autoridades y los ciudadanos. Las autoridades tienen que ser cada vez más cercanas a la ciudadanía, porque muchas veces la gente sabe quien abusa, mata y recluta, pero no denuncia por temor y desconfianza a las autoridades. Eso se recupera trabajando y dando resultados, pero no solo por una semana, por eso la alcaldía y el Gobierno Nacional se deben comprometer, conformar un equipo permanente y evaluar resultados, y que no pase que en seis meses se vuelvan a reunir y la situación siga empeorando”