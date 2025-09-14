Liberaron a pareja de comerciantes cafeteros que habían secuestrado en el Huila

Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga, fueron interceptados en la vía entre Pitalito y Acevedo, en el Huila. Foto: Archivo Particular

La pareja de comerciantes cafeteros que fue secuestrada en la vía entre Pitalito y Acevedo, en el Huila, fue liberada en la noche del sábado 13 de septiembre, después de casi 24 horas de su rapto. Las víctimas fueron identificadas como Benjamín Salcedo y su esposa, Lourdes Pacinga.

Así lo confirmó el alcalde de Pitalito, Yider Luna, a través de sus redes sociales, “Gracias a Dios liberados cafetero Benjamín Salcedo y su esposa secuestrados en Acevedo”.

Según las autoridades, la pareja fue dejada en libertad en zona rural de Garzón, a más de una hora del sitio donde habían sido secuestrados. Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias de la entrega ni sobre los responsables del secuestro.

El hecho ocurrió en la noche del viernes 12 de septiembre, cuando los esposos se desplazaban en una camioneta blindada. Cerca a la vereda Cantarito fueron interceptados por hombres armados, quienes dispararon más de 20 veces al vehículo y a las llantas obligándolos a detenerse. Luego, los bajaron y se los llevaron en otra camioneta con rumbo desconocido.

Las autoridades municipales y departamentales desplegaron operativos de búsqueda y anunciaron una recompensa por información que permitiera dar con el paradero de los comerciantes.

Tras su liberación, las autoridades mantienen la alerta y adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del secuestro.