Masacre en Popayán: pelea en una discoteca dejó tres muertos y tres heridos

Imagen de referencia. En el ataque otras tres personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales.

En una discoteca de Popayán, en el barrio La Paz, lo que inició como una riña terminó en el asesinato de tres jóvenes luego de que uno de los involucrados en la discusión les disparara en la madrugada de este domingo 14 de septiembre.

De acuerdo con la información que relataron testigos y videos de cámaras de seguridad, la pelea empezó dentro del establecimiento. Y aunque varias personas intentaron calmar la confrontación, un hombre sacó un arma de fuego, disparó al aire y luego apuntó contra los jóvenes. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Felipe Samboní Valverde, Iván Orlando Cuscue Guacas y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza.

La Policía Metropolitana de Popayán informó que los disparos se registraron hacia las 2:15 de la madrugada y que además de los tres fallecidos, otras tres personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos y se encuentran fuera de peligro.

Además, en un comunicado señalaron que dos de los fallecidos presentaban anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, lesiones personales, daño en bien ajeno y porte ilegal de armas de fuego.

También, indicaron que abrieron una investigación en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para dar con los responsables e hicieron un llamado a la comunidad a aportar información a través de las líneas habilitadas.

Por su parte, el concejal Andrés Maíz, aseguró que las víctimas mortales hacían parte del colectivo juvenil Norte Resiste y del movimiento Los Sin Techo. “Con profundo dolor e inmensa rabia, denunciamos y lamentamos el asesinato de nuestros hermanos Iván Orlando Cusque, Daniel Felipe Samboní y Mauricio Vernaza, integrantes de la organización popular y juvenil Norte Resiste. Ellos residían en el campamento humanitario Policarpa Salavarrieta, el cual hace parte del movimiento Los Sin Techo”, aseguró el concejal.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) este hecho se registró como la masacre número 58 en lo que va del año. Según la organización, hechos como estos reflejan la persistencia de la violencia armada en el Cauca.