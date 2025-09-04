Más de 500 familias salieron desplazadas de Arenal del Sur, en Bolívar

Los desplazados se encuentran en el Polideportivo y el parque Santa Rosa del casco urbano de Arenal del Sur. Foto: Tomado de @MontesdeMaria

Una alerta lanzó la alcaldía del municipio de Arenal del Sur ante el desplazamiento forzado de por lo menos 500 familias de los corregimientos de San Agustín y Santo Domingo, un sector también conocido como Minaproyecto, ante la amenaza de enfrentamientos entre miembros del Clan del Golfo y el ELN, que se disputan el control de la zona y sus rentas ilegales.

Según han indicado los desplazados, el Clan del Golfo les había limitado la movilidad y salida del territorio, pero en los últimos días el ELN les ordenó dejar la zona bajo la amenaza de que vendrían enfrentamientos e incluso bombardeos que podría llegar a afectarlos.

A lo largo de la semana han llegado las familias al casco urbano del municipio, muchos de ellos caminando. De igual forma, las autoridades han registrado afectaciones en la movilidad en las veredas La Dorada, en jurisdicción de Arenal, Unión Dorada de Río Viejo, Muelas y Barahonda.

“Hacemos un llamado al Gobierno para que nos apoyen a atender la crisis que afronta el municipio de Arenal del Sur. Tenemos aproximadamente 500 familias desplazadas, por lo que el municipio ha desbordado sus capacidades y necesitamos apoyo para garantizar los derechos humanos y la permanencia en el territorio de nuestras comunidades”, indicó a El Universal la Personería local.

La alcaldía adecuó albergues para los desplazados en el Polideportivo y el parque Santa Rosa, donde se adecuaron baños y se brinda alimentación a las familias y los servicios médicos, psicólogos y trabajadores sociales de la Secretaría de Salud y la comisaría de Familia, entre otras entidades municipales.

No obstante, la administración municipal le hizo un llamado al Gobierno Nacional ante la magnitud de la emergencia en el municipio, que ha visto un aumento de la violencia en los últimos meses. Entre los hechos más recientes se encuentra un hostigamiento a la estación de Policía del casco urbano, que se registró hace un mes.