Colombia
Medellín

Metro de Medellín recibió nuevo reconocimiento, ¿de qué se trata?

Fitch Ratings reafirmó las notas de largo y corto plazo en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’, debido al perfil financiero que conserva el medio de transporte.

Redacción Colombia
04 de septiembre de 2025 - 03:00 a. m.
El Metro de Medellín es uno de los sistemas de transporte en el país que no presenta pérdidas.
Foto: Metro de Medellín
La firma internacional Fitch Ratings ratificó por octavo año consecutivo la calificación crediticia que le ha otorgado al Metro de Medellín de largo plazo en ‘AAA(col)’ y de corto plazo en ‘F1+(col)’, ambas con perspectiva estable, por su bajo riesgo de incumplimiento de obligaciones y la solidez financiera de la empresa de transporte.

Según indicó el Metro de Medellín, este reconocimiento se debe a su manejo responsable de los recursos públicos y la aplicación del código de buen gobierno, lo que le ha permitido mantenerse con un bajo nivel de endeudamiento y con ello un buen perfil crediticio.

“Para los inversionistas, esto significa confianza y respaldo en la adquisición de bonos sostenibles que apoyan proyectos clave para la movilidad de la ciudad – región", indicó en comunicado el Metro de Medellín.

Frente a esto, el gerente del Metro, Tomás Elejalde, señaló que “esto es muy importante porque reafirma la forma como nosotros estamos administrando los recursos públicos. Es una calificación que genera confianza hacia la emisión de bonos, que utilizaríamos para apalancar la compra de trenes que ya está en curso”.

Con respecto a los bonos, la firma ratificó la máxima calificación para la emisión de los bonos sostenibles hasta por $350.000 millones, con lo que se apalancaría, como lo menciona Elejalde, la compra de los 13 trenes nuevos, pero también para el fortalecimiento de la red.

La calificación AAA que da Fitch Ratings es la máxima en la escala y se le asigna a emisores “con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación con todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país”, explicó el Metro.

Mientras que la ‘F1’ se refiere a la capacidad de pago oportuno y corresponde a la de más bajo riesgo de incumplimiento.

Por Redacción Colombia

