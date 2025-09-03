No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
En trifulca terminó operativo de tránsito cerca de universidad de Bucaramanga

En videos se ve como jóvenes golpean a los agentes de tránsito para evitar que suban motocicletas a las grúas.

Redacción Colombia
04 de septiembre de 2025 - 02:26 a. m.
Los jóvenes bajaron varias motocicletas de la grúa. Los agentes prefirieron retirarse del lugar.
Los jóvenes bajaron varias motocicletas de la grúa. Los agentes prefirieron retirarse del lugar.
Foto: Captura de pantalla
En una batalla campal se convirtió un operativo de agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en inmediaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), en donde estaban inmovilizando motocicletas mal parqueadas en la zona.

En videos compartidos en redes sociales se ve cómo varios jóvenes vestidos de azul intentan golpear a los agentes de tránsito cuando suben las motocicletas a las grúas. En las imágenes se ve que varias de las personas que intervienen bajan las motos de la grúa.

Pese a que los agentes de tránsito intentan impredis que saquen las motos de la grúa, el grupo de jóvenes dificulta su paso. Cerca se encuentran policías que intentan evitar que la gente no golpee a los funcionarios, pero son muchos, por lo que se alejan.

“La gente tiene que dejar a un lado esas prácticas porque lo único que hacemos es darle cumplimiento a un código nacional de tránsito para que la ciudad esté organizada. Nosotros como autoridades rechazamos esa actitud. Los bumangueses no podemos copiar ese tema de rencor y rabia”, señaló Jorge Abril, agente del sindicato de Tránsito Bucaramanga

Por su parte, el director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, explicó que con el operativo se intentaba recuperar el andén “para el peatón, no para dejar automotores. Adelantábamos un operativo con apoyo de la Policía cuando gran cantidad de estudiantes salieron a impedirlo, bajaron motocicletas y agredieron a los agentes”.

Sumado a esto, indicó que los agentes de tránsito prefirieron salir del lugar para evitar mayores confrontaciones. No obstante, alcanzaron a inmovilizar siete motocicletas. De igual forma, Manrique afirmó que si se logran identificas a los atacantes se tomarán acciones judiciales.

“Rechazamos estos hechos y vamos a marcar un precedente. No vamos a permitir que se genere desorden en las vías de Bucaramanga. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en los últimos dos años para recuperar el respeto hacia las normas de tránsito y hacia los agentes”, añadió Manrique, quien aseguró que continuarán los operativos cerca de la universidad.

Por Redacción Colombia

