Ataque armado habría dejado por lo menos tres muertos en San Pablo, Bolívar

Tras registrarse el crimen se advirtió un desplazamiento masivo de la vereda El Jardín.

Redacción Colombia
06 de noviembre de 2025 - 01:33 p. m.
El ataque se registró en una mina de oro de la vereda El Jardín de San Pablo, Bolívar
El ataque se registró en una mina de oro de la vereda El Jardín de San Pablo, Bolívar
Foto: Alcaldía de San Pablo
Una emergencia humanitaria se presenta en la vereda El Jardín, del municipio de San Pablo, en Bolívar, por cuenta de un ataque armado que se registró el pasado martes 4 de noviembre, en la que habrían muerto por lo menos tres personas.

Primeras versiones indican que presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ingresaron a una mina de oro en la vereda El Jardín y dispararon indiscriminadamente contra quienes estaban en el lugar, lo que provocó la muerte inmediata de dos operadores y el administrador.

Entre las víctimas mortales, según indicó Indepaz, estarían Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Estiben Campuzano. De igual forma, la organización advierte que fueron cinco las víctimas y señaló que se destruyó maquinaria amarilla en la mina.

Esta versión es manejada por medios locales, que añaden que dos personas más alcanzaron a ser trasladados a centros asistenciales, pero fallecieron. Además, habría dos heridos, entre los que estaría un menor de edad.

Tras registrarse el asesinato, organizaciones locales alertaron un desplazamiento de la vereda El Jardín de los mineros, debido a que el ataque estaría relacionado con enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN por el control de la mina y de la serranía de San Lucas, en los que han utilizado drones, lo que mantiene atemorizada a la población.

Por lo ocurrido, la Primera División del Ejército Nacional señaló que desplegó tropas en el municipio para corroborar el ataque y el número de personas afectadas.

De acuerdo con Indepaz, esta sería la masacre número 68 que se registra en el país. Sumado a esto, la organización resalta lo señalado en alerta temprana 013/25 de la Defensoría del Pueblo, que advierte que “la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.


