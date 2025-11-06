Contraloría lanzó alerta por elefantes blancos en Antioquia; estas son las obras

Uno de los proyectos que preocupa a la Contraloría es el de Central Park, en Bello. Foto: Gobernación de Antioquia

La Contraloría General de la Nación lanzó una alerta sobre una serie de obras inconclusas, también conocidas como elefantes blancos, que se encuentran en Antioquia y que tienen una inversión de más de COP 4,3 millones. Entre estas se destacan proyectos como el Central Park de Bello, el Túnel del Toyo y el acueducto de La Estrella.

Una de las que más preocupa al ente de control es esta última en La Estrella, en la que se ha entregado alrededor de COP 91.000 millones, que corresponde a más de 40 % del valor total del proyecto, pero solo se avanzó en 3,5 %, por lo que se incluyó en la estrategia “Salvando Obras”, con la que se hace seguimiento a la ejecución.

A este se suma, la conexión del túnel del Toyo, que será el más largo de Latinoamérica y por consiguiente es uno de los más costosos del departamento. En este caso, el ente de control advirtió que se han invertido 2,3 billones de pesos, pero se continúa en fase de ejecución.

A estos se suma el Central Perk de Bello, cuyo proyecto inicial contemplaba la construcción de un autódromo y que ahora incluye múltiples deportes y actividades comunitarias. En esta obra ya hay en proceso de responsabilidad fiscal en curso y aunque ya se han invertido COP 120.000 millones, requiere de por lo menos COP 50.000 millones más para finalizarlo.

“Proyecto que inicialmente tuvo una inversión de más de ciento veinte mil millones de pesos, nosotros intervenimos oportunamente. Hoy no solamente hay un proceso de responsabilidad fiscal en etapa de imputación, sino que hemos logrado vincular oportunamente los garantes, las aseguradoras, para poderle también dar tranquilidad a los antioqueños”, añadió el vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga.

Entre las 34 obras que alerta la Contraloría también está el complejo hospitalario de Apartadó, en la que se han invertido COP 91.000 millones, pero hasta ahora inició su ejecución. Junto a esta, Zuluaga también destacó casos en los que se han dado avances, como en la biblioteca Santo Domingo Savio, en Medellín, que tras años de abandono pasó del 50 % de avance al 98%.

Finalmente, el ente de control destacó que la mayoría de los proyectos son de infraestructura vial, saneamiento básico, vivienda e instituciones educativas, algunas de las cuales están financiadas con recursos de regalías, y hacen parte de los 101 casos que están en vigilancia en el país.

Zuluaga Pardo explicó que con los diagnósticos hechos se busca prevenir que se pierdan los recursos del departamento y las obras adelantadas queden en el abandono.