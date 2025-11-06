Policía fue secuestrado cuando viajaba a Popayán a conocer a su hijo

Imagen de referencia. El patrullero secuestrado trabaja en un municipio de Boyacá como parte de un esquema de seguridad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las autoridades confirmaron el secuestro del patrullero de la Policía Harold Luis Ricardo Martínez, quien habría sido retenido por disidencias de las Farc, en límites entre Huila y Cauca, luego de que el uniformado pidió un permiso para viajar a Popayán a conocer a su hijo recién nacido.

“En la verificación iniciada el 29 de octubre del presente año se pudo determinar que el funcionario se encontraba de permiso y en traje civil, además de que su última comunicación con la familia se registró desde el municipio de Hobo (Huila), y que tendría como destino final la ciudad de Popayán”, indicó la Policía Nacional en comunicado.

El secuestro se dio el 31 de octubre y fue confirmado el pasado miércoles 5 de noviembre, luego de que se conoció una prueba de supervivencia en la que el patrullero asegura que fue retenido por miembros del frente Dagoberto Ramos Ortiz, de las disidencias de las Farc.

Ante lo ocurrido, las autoridades indicaron que dispusieron de un equipo interdisciplinario, integrado por el Gaula de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía, para atender de manera integral a la familia del funcionario y realizar las investigaciones correspondientes, así como la institución responsabilizó a las disidencias de las FARC por la vida e integridad del patrullero.

De Harold Luis Ricardo Martínez se conoce que tiene 30 años, es de Cartagena y está adscrito a la Estación de Policía de Cubará, en Boyacá, donde hace parte de un esquema de protección. Su esposa también es una uniformada de la institución.