Desmantelaron red de estafas en Medellín tras denuncia de un secuestro exprés

En una especie de call center en el barrio San Diego de Medellín operaba una red de estafas internacionales bajo las modalidades de trading, préstamos de dinero y criptomonedas. Familiares de un empleado denunciaron un secuestro exprés que llevó a desmantelar la banda.

Según las autoridades, el grupo era liderado por un ucraniano desde el exterior y utilizaban ese lugar como centro de operaciones para captar víctimas tanto en Colombia como en el extranjero.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que un hombre de 24 años fue retenido por sus propios compañeros de trabajo, quienes lo amarraron y lo golpearon porque se habría perdido una suma de dinero. Y le estaban exigiendo a la familia del joven una suma de 15 millones de pesos para liberarlo.

Las autoridades llegaron al lugar tras la alerta de un familiar, rescataron al joven y capturaron a cuatro personas en flagrancia. Además, incautaron 51 computadores, cinco dispositivos móviles y una pistola traumática.

“Para obligar a que sus familiares llevaran los 15 millones que estaban exigiendo, lo tendrían amarrado y le estarían ocasionando diferentes golpes en diferentes partes del cuerpo. Esto, como mecanismo para obligarlo a pagar la exigencia económica”, explicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

Por su parte, el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que las principales víctimas de la estructura criminal se encontraban fuera del país. “Los capturados utilizaban una especie de call center para contactar a víctimas en países como España, Argentina y Bolivia, bajo el direccionamiento de un ciudadano extranjero que lidera esta red desde el exterior”, dijo Villa.

Las investigaciones apuntan a que la red generaba rentas cercanas a los 4.000 millones de pesos mensuales, mediante la compra y venta de acciones, divisas y criptomonedas.

Los capturados fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías mientras avanzan las investigaciones.