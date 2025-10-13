Niña resultó gravemente herida por bala perdida en Cartagena; ofrecen recompensa

Imagen de referencia. Las autoridades desplegaron a toda su fuerza para dar con el responsable del disparo al aire.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades ofrecen hasta COP 40 millones de recompensa por información del responsable de la bala perdida que mantiene a una niña de nueve años en una unidad de cuidados intensivos en Cartagena. El hecho se registró en la noche del pasado domingo 12 de octubre, en el barrio San Fernando, mientras la menor de edad jugaba en la terraza de su vivienda.

Lea: Agredieron a árbitro en partido Sub-17 de América de Cali; anunciaron medidas

Según indicó el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena, la madre de la niña señaló a las autoridades que el hecho se registró sobre las 11:30 p.m. “Se encontraban departiendo en la parte externa de la vivienda, estaba un grupo familiar, cuando de repente ven que la niña estando sentada se desploma; ellos pensaron que inicialmente era una lesión con una piedra; sin embargo, uno de los familiares se percata que la niña tiene una herida profunda y había perdido todo su sentido".

Ante lo ocurrido, las personas en la vivienda trasladaron a la niña a un centro asistencial cercano, donde se corroboró que tenía en la cabeza una herida por arma de fuego, por lo que fue ingresada inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos.

La niña entró inicialmente al Hospital Infantil Casa del Niño, pero en la mañana de este lunes 13 de octubre fue trasladada a la cínica Doña Pilar, donde indicaron que “nuestro equipo multidisciplinario brinda toda la atención médica, humana y tecnológica necesaria para su manejo y acompañamiento a la familia en este difícil momento”.

Le puede interesar: Comenzaron las obras del muro de contención del Gran Malecón del Mar, en Cartagena

Las autoridades añadieron que desplegaron todas sus capacidades, tanto de inteligencia como de Policía Judicial, para dar con el responsable del hecho. “Lo único que se ha podido establecer allí es que efectivamente es lo que llaman una bala perdida, y tenemos varias informaciones, varias hipótesis, porque lo paradójico es que allí no había fiestas, no había absolutamente nada que sacara de lo normal el orden público en ese sector de la ciudad”, agregó Peña.

Por su parte, el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, rechazó el hecho y anunció la recompensa. “No descansaremos hasta que este individuo responda ante la justicia. El alcalde Dumek Turbay Paz ordenó ofrecer una recompensa que permita dar con este sujeto que, de forma irresponsable, realizó disparos al aire. Agradecemos a quienes tengan información hacerlo a través de la línea 123 de la Policía Nacional, el único canal autorizado para brindar datos precisos”.