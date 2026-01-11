Niño de cuatro años murió tras quedar atrapado en un incendio de una vivienda en Cartagena

Imagen de referencia. En la vivienda donde se registró el incendio vivían el padre del niño, la abuela y la hermana. Foto: Istock

Un incendio se registró el sábado 10 de enero en una vivienda del barrio Flor del Campo, en el suroccidente de Cartagena, y dejó sin vida a un niño de cuatro años que quedó atrapado dentro de una de las habitaciones.

Según el relato de testigos, la conflagración inició cuando los dos niños se encontraban dentro de la casa, la niña logró salir y alertó que su hermano seguía atrapado debajo de una cama. En la vivienda residían el padre del menor de edad, la abuela y la hermana de nueve años, mientras que la madre vive en Bogotá.

El padre del niño ingresó a la vivienda para intentar rescatarlo, pero sufrió quemaduras y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Mientras que la comunidad intentó apagar el fuego usando agua y arena.

“Al llegar al lugar, se evidenció que la comunidad había logrado sofocar las llamas utilizando arena. Durante la inspección de la vivienda, lamentablemente, se encontró en una de las habitaciones el cuerpo sin vida de un menor, de 4 años de edad, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales”, explicó Ahizar Fuentes Lizcano, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

El personal de Bomberos adelantó las labores de evaluación, control de puntos calientes y verificación de riesgos para evitar que el fuego se reactivara. Además, las autoridades investigan las causas del incendio y quién estaba a cargo de los menores de edad al momento de la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos expresó su solidaridad con la familia del niño y reiteró a la comunidad las recomendaciones de seguridad para evitar sucesos como estos. Entre ellas mencionaron no dejar a los niños sin supervisión, evitar el uso inadecuado de velas, velones o mecheros. También, desconectar electrodomésticos que no estén en uso, mantener fósforos y encendedores fuera del alcance de los niños y en casos de emergencia llamar a la línea 119.