Fiscalía abrió indagación por accidente en el que murió Yeison Jiménez

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación para determinar las causas por las que se dio el accidente en el aeropuerto de Paipa, que terminó con la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y otras cinco personas que se movilizaba en la avioneta N325FA.

Según indicó la Fiscalía, las investigaciones estarán a cargo de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes desde la noche del sábado 10 de enero se encuentran en el lugar del accidente.

Adicionalmente, el ente de investigación señaló que: “luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”. Esto tarda entre 24 y 48 horas.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

El cantante de música popular murió en la tarde del pasado sábado 10 de enero en un accidente que se registró en el aeropuerto de Paipa. Según la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, la aeronave, que se preparaba para despegar, no pudo concluir las maniobras, se salió de la pista y se estrelló contra las ondulaciones del terreno.

La avioneta se prendió en llamas, causando la muerte del piloto, copiloto, Yeison Jiménez, y otras tres personas de su grupo de trabajo, entre las que estaban Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez y Weisman Mora.

De acuerdo con la Aerocivil, la avioneta tenía previsto aterrizar en Medellín. El cantante había estado en las fiestas de Málaga, en Santander, y tenía previsto presentarse en la misma noche del sábado en el municipio de Marinilla.

Detalles de las investigaciones

Paralelo a las indagaciones de la Fiscalía, la Aeronáutica Civil también adelanta investigaciones de lo ocurrido. Según indicó el coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, a Caracol Radio, inicialmente se está revisando todo lo relacionado con el mantenimiento, aeronavegabilidad y funcionabilidad de la aeronave.

Adicionalmente, se verifica la experticia del piloto y copiloto, además de “las circunstancias y los cálculos de vuelo, el peso, el balance y el performance de la aeronave, así como las condiciones en las que estaba desarrollando el vuelo en ese momento”, indicó el funcionario.