“No pensé que estaba saliendo con un senador”: mujer que acompañaba a Alex Flórez

El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, protagonizó un escándalo en la madrugada del 2 de septiembre en el hotel Caribe de Cartagena. El hecho quedó registrado en un video que se hizo viral a través de redes sociales, en el que se le observa discutir con integrantes de la Fuerza Pública en un aparente estado de alicoramiento.

Días después, Flórez se pronunció sobre lo ocurrido y ofreció disculpas por su comportamiento. Sin embargo, el anuncio que generó más cuestionamientos en la opinión pública fue sobre la presencia de una mujer que lo acompañó durante esa noche.

La minuta del hotel Caribe indica que el problema comenzó porque ella no tenía un documento de identificación físico para su ingreso.

La mujer tiene entre 19 y 20 años, y al momento de intentar ingresar al hotel con el senador Flórez, no presentaba su cédula física sino en versión digital a través de su celular, según información de Noticias RCN.

La mujer después reveló que el político fue quien la contactó en primer lugar, y que luego le preguntó su edad. Cuando el personal del hotel negó su entrada, comenzó la discusión que se volvió viral por redes sociales.

“Él les decía: colabóreme ahí. Y no me dejaron entrar, yo le dije que yo mejor me iba. Él decía que no, que no me fuera y pues me quedé mirando un buen rato y después me regresé y todavía estaban los policías, pero no volví a verlo. No lo volví a ver” dijo la mujer en el video.

Flórez, sin embargo, tiene otra versión de lo ocurrido. “Yo me conocí con ella en la discoteca, en la noche. Pero yo no uso a mujeres de compañía. No creo nada de malo en quienes decidan que lo hagan, pero me conocí con ella, hablamos y nos fuimos para el hotel y pasó el hecho lamentable que ocurrió”, expresó el senador.

Por la misma línea, el senador Flórez aceptó tener un “problema con el alcohol” y ofreció disculpas al pueblo colombiano por su comportamiento “inaceptable”, asegurando que “no volverá a ocurrir”.