Ordenaron el cierre total de las playas en Cartagena, ¿por qué?

La alcaldía de Cartagena ordenó el cierre total de las playas de la ciudad ante las fuertes lluvias y vientos, que han estado acompañados de un alto oleaje por el frente frío que tiene en emergencia a gran parte del país.

“Como consecuencia del ingreso de un frente frío y el fenómeno de mar de leva que afecta la región Caribe, desde horas de la madrugada de este domingo se han venido registrando lluvias de variada intensidad”, añadió la alcaldía.

Ante estas condiciones, las autoridades han registrado vientos entre los 46 y 55 kilómetros por hora, así como olas de cerca de tres y cuatro metros que motivó a declarar la bandera roja y restringir la entrada de bañistas, así como la navegación.

La restricción también estuvo mediada por “las recomendaciones emitidas en el Comité Local de Organización de Playas (CLOP) extraordinario, en el cual participaron el Viceministerio de Turismo y la Secretaría de Turismo del Distrito, gracias a la evaluación técnica realizada por la Capitanía de Puerto de Cartagena – DIMAR, con el apoyo del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)“, indicó la administración.

Ante la emergencia, se articularon acciones entre el cuerpo de bomberos de la ciudad, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) y el Cuerpo de Salvavidas para atender las emergencias y continuar con el monitoreo de las zonas costeras y vulnerables de Cartagena.

“Nuestro llamado es a la comprensión y al acatamiento de la medida, mientras las autoridades técnicas confirman que existen nuevamente condiciones seguras para el disfrute de nuestras playas. Desde la Administración Distrital actuamos priorizando siempre el bienestar de las personas”, indicó la secretaria de Turismo de Cartagena, Teremar Londoño.

Reportes de la OAGRD indican que en los últimos días se han registrado 12 voladuras de cubiertas, 16 árboles caídos y graves afectaciones sobre la Avenida Santander, donde se han recogido más de cuatro toneladas de residuos como arena, plásticos y otros desechos.

Adicionalmente, Afinia ha registrado 190 fallas en el suministro de energía y afectaciones en barrios como Olaya Herrera, San Isidro y Nuevo Bosque. De igual forma, la movilidad se ha visto afectada por la inundación de vías, mientras que por la alta nubosidad y la persistencia de las lluvias se han dado demoras, retrasos y desvíos de vuelos en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Igualmente, por las condiciones climáticas, se han cancelado varios eventos como el Festival del Frito Cartagenero, que se tenía previsto realizar el pasado primero de febrero.

Recomendaciones por las lluvias

