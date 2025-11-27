Gobernador de Cundinamarca rechazó medida de pico y placa en Bogotá: “fue discriminatoria”

Plan retorno y pico y placa en Soacha. Foto: Secretaría de Movilidad

En recientes declaraciones, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, indicó su rechazo ante la nueva medida anunciada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con respecto al pico y placa los sábados para los carros que no estén matriculados en Bogotá.

“No fue socializada ni discutida con el departamento ni los municipios, y se basa en una lectura superficial y poco rigurosa del comportamiento del número y tipología del parque automotor existente en la región, así como del componente normativo que la regula”, indicó el gobernador.

En relación con el pico y placa anunciado por Bogotá (@Bogota) para vehículos matriculados por fuera de la ciudad, debemos reiterar que no compartimos este tipo de medidas restrictivas de la movilidad. De implementarse, esta, no sería un buen mensaje ni un buen antecedente en… pic.twitter.com/dlkexYnN3S — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 27, 2025

En ese sentido, Rey asegura que la interpretación que le dieron fue simplificada al justificar la caída de recaudo a los vehículos del departamento. Según datos presentados por el gobernador, entre enero y octubre de este año, en comparativa con el mismo período de 2024, Bogotá pasó de 31.945 a 42.895 matrículas. Sin embargo, su recaudo por impuesto de vehículos cayó de $1,2 billones a $1,1 billones en ese mismo lapso. Mientras, según el mandatario, el departamento elevó su recaudo de $369.000 millones a $406.000 millones.

“Bogotá crece 34 % en matrículas, pero recauda menos. Eso demuestra que el problema está en Bogotá, no en Cundinamarca”, añadió entre otros datos con referente al recaudo y descuentos al departamento.

Una medida “discriminatoria”

En su intervención, el gobernador calificó como “discriminatoria” la decisión tomada por Bogotá, ya que desconoce la situación actual en el territorio con respecto a la movilidad.

En este sentido, Rey señaló que “hace 20 años todo pasaba en Bogotá; hoy miles de personas viven, estudian, trabajan y se movilizan indistintamente entre Bogotá y Cundinamarca. El pico y placa contra placas foráneas desconoce esa realidad”. Además, reprochó, la decisión se tomó sin ningún tipo de consenso con los municipios cercanos a la capital.

A la par, cito un estudio en el cual se evidenció que en Soacha:

El 70% de los vehículos que circulan tienen placa de la capital.

El 25% placa de Soacha.

El 5 % restante corresponde a otros lugares del país.

En ese sentido, en sus palabras: “Si Soacha aplicara una medida recíproca contra las placas de Bogotá, afectaría al 70% de su movilidad. Es una lógica riesgosa para la región”, advirtió.

