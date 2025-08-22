Nominan a Medellín en concurso internacional de turismo sostenible: así puede votar

La ciudad participa en la categoría de “Programa Líder Mundial de Empoderamiento Comunitario Sostenible”, gracias a su iniciativa “Programa de Legado” Foto: María Paulina Pérez-Alcaldía de Medellín

Medellín fue nominada a los “Premios Mundiales al Turismo y Hospitalidad Sostenible 2025″, un reconocimiento internacional que destaca destinos y organizaciones que impulsan el turismo responsable y sostenible en el mundo.

La ciudad participa en la categoría de “Programa Líder Mundial de Empoderamiento Comunitario Sostenible”, gracias a su iniciativa “Programa de Legado”, que busca generar impacto positivo en la comunidad a través de los eventos turísticos realizado en la ciudad.

“Sabemos que los destinos que tienen dentro de su quehacer temas de legado y alineados a los ODS son el mayor atractivo para aquellas personas que organizan eventos o que tienen motivaciones para visitar ese destino, por eso, los invitamos a votar”, indicó la directora ejecutiva del Bureau de Medellín y Antioquia, Juliana Cardona Quirós, quien celebró la nominación a los premios.

Desde 2023, según datos oficiales, este programa de la capital antioqueña ha beneficiado a más de 13,500 personas, incorporado acciones de sostenibilidad en 67 eventos y destinado recursos a proyectos sociales y ambientales.

Por su parte, el concurso resalta las actividades turísticas de Medellín indicando que tiene “el foco puesto en la transformación posconflicto y la innovación social, la oficina colabora con organizaciones de base, emprendedores locales y socios internacionales para crear experiencias comunitarias basadas en la equidad y la resiliencia”.

