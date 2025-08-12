Polémica en Cartagena porque borraron mural que decía “Uribe culpable”

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que impedirán que se repitan esos episodios porque son mensajes que impiden el diálogo ciudadano y dividen la ciudad. Foto: Archivo Particular

En una actividad organizada por personas afines con el partido Pacto Histórico e integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pintaron un mural en el puente Las Gaviotas de Cartagena que decía “Uribe culpable”. Pero en la madrugada del martes 12 de agosto el mural fue borrado con pintura negra por la alcaldía y la secretaría de interior.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, apoyó la eliminación del mensaje y aseguró que desde su administración no permitirán que esas acciones conviertan espacios públicos en focos de enfrentamiento.

“Pareciera que estuvieran hablando de una zona de conflicto, donde hay presencia de grupos armados ilegales, no vamos a dejar que una pared de un puente en Cartagena se convierta en un escenario de confrontación en la ciudad”, expresó el mandatario local.

También, Jacqueline Perea, líder local, manifestó a través de su cuenta de X que la decisión de borrar el mural es una forma de pelear en contra de la violencia simbólica y detener la difusión de mensajes que polaricen la ciudad. “Esta es la violencia que nos está matando… No es sesgo político, es desescalar la violencia en todas sus formas. Por contaminación visual y por promover mensajes de odio, este aviso debía ser borrado. Tiene mi apoyo y, seguramente, el de la mayoría de los cartageneros”, escribió la mujer.

Sin embargo, en redes sociales generó críticas al considerarlo como un acto de censura. Pero el mandatario local insistió en que actuarán de la misma manera ante otros intentos sin importar su procedencia o ideal político.