Por desmanes en partido del Real Cartagena se suspendió el partido; hubo un herido

El partido entre el Real Magdalena y el Real Cundinamarca, por el torneo de ascenso, que se jugaba en el estadio Jaime Morón de Cartagena, terminó en disturbios que no solo obligaron a suspender el partido, sino que además provocaron desmanes fuera del lugar, en los que hubo daños a buses de Transcaribe y dejaron una persona herida.

Los primeros inconvenientes se registraron sobre el minuto 82 de partido de fútbol, que iba 0-0, cuando hinchas del Real Magdalena empezaron a arrancar las sillas de la tribuna sur y a lanzarlas a los futbolistas en la cancha, luego de que no concretaron una jugada que les hubiera permitido anotar un gol.

La situación se puso más violenta a tal punto que los sujetos retiraron las barandas de acero y las lanzaron a la cancha, la cual también fue invadida por hinchas. A la par se dio una batalla campal con los uniformados que intentaban retener a las personas que invadieron el campo, mientras que los futbolistas y cuerpos técnicos tuvieron que correr a los camerinos para resguardarse.

Ante la situación, tuvieron que intervenir los antimotines, quienes sacaron del estadio a las personas que promovieron los disturbios y, aunque el partido se logró reanudar 20 minutos después, los desmanes continuaron en las afueras del lugar.

Las personas que fueron expulsadas del estadio la emprendieron contra los buses de Transcaribe a los que les lanzaron piedras. En imágenes difundidas en redes sociales se ve cómo algunos de los pasajeros se esconden bajo las sillas para evitar ser golpeados por los vidrios rotos y los objetos contundentes.

“A un muchacho lo agredieron con una piedra. Vandalizaron todo el bus. A mí me dieron con una piedra también”, indica en uno de los videos el conductor de uno de los buses, quien añade que por la Plaza de Toros tuvo que parar, porque no podía pasar por las vallas habían sido tiradas sobre la vía. Ante esto, lo que lo único que le quedó por hacer fue esconderse bajo la silla.

La persona que resultó herida fue golpeada en la cabeza con una piedra. Otros pasajeros también reportaron rasguños.

El Real Magdalena debía ganar ante el Real Cundinamarca para continuar en la disputa por el ascenso a la A, tras permanecer por 13 años consecutivos en la B. Con el empate y los resultados del resto de equipos en la última fecha, son casi nulas las posibilidades para lograr el ascenso este semestre.