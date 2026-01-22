Por muerte de mujer y sus tres hijos decretaron tres días de duelo en Tiquisio, Bolívar

La gobernación anunció que acompañará las investigaciones por la muerte de la mujer y sus tres hijos en Tiquisio, Bolívar. Foto: Alcaldía de Tiquisio

La alcaldía de Tiquisio, en el sur de Bolívar, decretó tres días de duelo por la muerte de una mujer y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años, cuyos cuerpos fueron encontrados en la tarde del pasado martes 20 de enero, dentro de su vivienda.

A través del decreto 12 del 21 de enero, la alcaldía señaló que se izarán las banderas a media asta, así como se prohibirá el volumen alto de la música en bares y establecimientos comerciales hasta el jueves 22 de enero. “Se insta a los propietarios de estos locales a mantener un ambiente de respeto y silencio en solidaridad con las víctimas”, dice el documento.

A su vez, la alcaldía promovió una velatón este miércoles por la memoria de Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, de 29 años, y sus tres hijos, cuyos cuerpos fueron entregados en la tarde de este miércoles a la familia.

¿Qué pasó con la mujer y sus tres hijos en Tiquisio?

En la tarde del pasado martes 20 de enero, habitantes del barrio La Soledad encontraron muertos en un cuarto a Rodríguez y sus tres hijos, luego de que no los vieron salir en todo el día de su vivienda.

Primeras versiones indican que la familia se habría intoxicado con dióxido de carbono de una planta de energía que la mujer dejó encendida toda la noche, debido a los cortes de electricidad en el municipio.

El hecho ha causado debate por los prolongados cortes de energía en el municipio, por parte de Afinia, que ya habían causado otras emergencias, como un reciente incendio en la región.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, señaló a Noticias Caracol que un hecho similar ya se había presentado hace tres años en Santa Rosa del Sur, donde un profesor falleció en condiciones similares. “Es un círculo vicioso, porque ante la falta del servicio, la comunidad es reacia a pagar el servicio y, por ende, tenemos unas empresas que, por falta de pago, deciden no hacer las inversiones que por ley están obligadas”, añadió el secretario.

Tras conocerse la tragedia, el gobernador Yamil Arana lamentó lo ocurrido e indicó que desde su administración se hace acompañamiento psicológico a la familia, así como apoyarán las investigaciones en el caso.